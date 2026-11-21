Двукратный чемпион мира по санному спорту Семён Павличенко вновь остался без допуска к международным соревнованиям. Нейтральный статус не получил и главный тренер российской сборной Сергей Чудинов, сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Оба представителя национальной команды не смогли пройти проверку Международной федерации санного спорта (FIL). При этом Павличенко, занимающий ведущие позиции в сборной, и Чудинов уже сталкивались с аналогичным решением в прошлом сезоне.

«Отказ в предоставлении статуса получили лидер национальной команды, чемпион мира и Европы Семён Павличенко, а также главный тренер сборной России Сергей Чудинов», — рассказала Гарт ТАСС.