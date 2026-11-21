Десять российских саночников получили нейтральный статус и приглашения на международные соревнования. Проверку Международной федерации санного спорта (FIL) также успешно прошли шесть специалистов сборной РФ, сообщила президент национальной федерации Наталия Гарт.

Как рассказала глава ФССР в беседе с ТАСС, российская сторона заранее готовилась к разным вариантам допуска спортсменов. В том числе рассматривалась возможность выступлений в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) с учётом решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Для прохождения проверки международной федерации были направлены документы 11 спортсменов и семи специалистов. Большинство заявок получили одобрение.

«10 спортсменов в одноместных санях, 4 тренера и 2 медицинских специалиста прошли проверку и получили приглашение участвовать в международных соревнованиях в качестве AIN», — рассказала Гарт.

Отдельно руководитель федерации сообщила, что нейтральный статус уже подтверждён для представителей юношеской сборной. Документы юниоров и спортсменов, выступающих в натурбане, также направлены на рассмотрение, однако решения по ним пока ожидаются.