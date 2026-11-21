Российские фигуристы не смогут выступить на международном турнире серии «Челленджер» в Варшаве, несмотря на включение в список участников. Польские власти намерены отказать спортсменам в допуске к соревнованиям, которые пройдут с 25 по 29 ноября. Об этом заявил заместитель министра спорта Польши Пётр Борис, слова которого приводит RMF24.

«Мы знаем, что российские фигуристы заявили о своём участии. Им будет отказано», — сообщил чиновник.

На турнир PGE Warsaw Cup заявлены два российских танцевальных дуэта — Анна Коломенская и Артём Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Спортсмены получили шенгенские визы и готовились выступить в польской столице.

По словам Бориса, Польша придерживается жёсткой позиции в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях на своей территории. Он также поблагодарил национальные спортивные федерации за соблюдение правительственных рекомендаций по ограничению допуска россиян.

При этом Международный союз конькобежцев (ISU) с сезона-2026/27 разрешил российским и белорусским фигуристам возвращаться на международные турниры при соблюдении установленных требований. Спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, без национальной символики.