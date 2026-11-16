Норвегия с 16 ноября ввела ограничения на въезд российских и белорусских профессиональных спортсменов, включая тех, кто выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщило правительство королевства.

Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии поручило иммиграционному управлению и полиции отказывать таким атлетам во въезде, если целью поездки является участие в спортивных турнирах. Запрет распространяется и на сопровождающих их тренеров и других специалистов.

«Правительство ужесточит и без того ограничительную визовую практику», — заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен. По её словам, новые указания уже направлены ответственным ведомствам, а выдача виз спортсменам, подпадающим под ограничения, прекращается.

Решение вступило в силу немедленно. Заявления на получение визы, которые уже находятся на рассмотрении, будут оцениваться по новым правилам. При этом ограничения не распространяются на россиян и белорусов, имеющих действующий вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны.

В норвежском правительстве объяснили ужесточение правил постепенным возвращением спортсменов из России и Белоруссии на международную арену. Власти королевства считают, что послабления со стороны спортивных федераций не должны открывать атлетам возможность выступать на территории Норвегии на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Новые меры могут затронуть соревнования по зимним видам спорта. В частности, уже 20–22 ноября в Лиллехаммере запланирован этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, а в декабре Тронхейм примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Теперь даже наличие допуска от международной федерации не гарантирует российским и белорусским спортсменам возможности выступить на этих турнирах.

Ранее Life.ru сообщал, что Швеция вслед за Финляндией и Норвегией задумалась о запрете на въезд российских спортсменов, в том числе имеющих действующие шенгенские визы. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм изучает юридические способы не допустить атлетов из РФ к соревнованиям на своей территории. По его словам, позиция Швеции близка к подходу соседних государств. Власти рассчитывают определиться с ограничениями до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне, запланированного на февраль 2027 года.