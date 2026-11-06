Два российских танцевальных дуэта вошли в заявку на международный турнир по фигурному катанию серии «Челленджер», который состоится в Польше. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

Согласно опубликованной заявке, на соревнованиях в Варшаве планируют выступить Анна Коломенская и Артём Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Все четверо представляют Россию в дисциплине «танцы на льду».

Турнир PGE Warsaw Cup пройдёт с 25 по 29 ноября 2026 года. Соревнования примет ледовая арена COS Torwar в польской столице. В программу входят мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду.

Согласно расписанию организаторов, танцевальные дуэты представят ритм-танец 25 ноября, а произвольную программу — 26 ноября. В этот же день состоится церемония награждения победителей и призёров в данной дисциплине.

Участие российских фигуристов стало возможным после решения ISU о частичном снятии ограничений. С сезона-2026/27 международная федерация вновь разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях при соблюдении установленных требований.

При этом российские фигуристы выходят на международную арену в нейтральном статусе. Они не могут использовать национальные флаг, гимн и государственную символику. Для участия в соревнованиях спортсменам также необходимо соответствовать критериям допуска ISU.

Включение Коломенской и Фролова, а также Мироновой и Устенко в заявку на польский «Челленджер» продолжает процесс возвращения российских фигуристов на международные старты. Окончательный состав участников может уточняться до начала соревнований.