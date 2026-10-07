Семеро российских фигуристов заявлены на турнир ISU в Будапеште

Семеро российских фигуристов вошли в основную заявку на турнир Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдёт в Будапеште с 15 по 18 октября. В мужском одиночном катании Россию представит Григорий Фёдоров. В женском заявлены Алина Горбачёва и Мария Захарова.

В танцах на льду в основную заявку вошли два дуэта — Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, а также Милана Кузьмина и Дмитрий Студенкин.

Запасным в мужском одиночном катании указан Николай Угожаев. В женском в резерв вошли Александра Игнатова, ранее выступавшая под фамилией Трусова, Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова и Аделия Петросян.

В танцах запасными значатся Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, а также Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Ранее Life.ru писал, что с сезона-2026/27 ISU вновь допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Они выступают без флага, гимна и национальной символики. В сентябре нейтральный статус получили ещё 13 российских спортсменов, а общее число допущенных превысило 40 человек.

Первым международным стартом нового сезона для россиян стал юниорский этап Гран-при в китайском Сиане, где отечественные фигуристы победили во всех четырёх дисциплинах. При этом допуск получают не все: например, ISU повторно отказал в нейтральном статусе танцевальному дуэту Александры Степановой и Ивана Букина.