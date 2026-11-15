Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала сразу трём российским лыжникам в предоставлении нейтрального статуса. Без допуска остались олимпийская чемпионка Вероника Степанова, двукратный бронзовый призёр Игр Александр Терентьев и действующий обладатель Кубка России Сергей Ардашев. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Решение означает, что спортсмены пока не смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIS. При этом конкретные причины отказов публично не раскрываются.

Вероника Степанова завоевала золото Олимпиады-2022 в Пекине в составе российской эстафетной команды. На тех же Играх Александр Терентьев дважды поднимался на третью ступень пьедестала. Сергей Ардашев, в свою очередь, является действующим обладателем Кубка России по лыжным гонкам.

Примечательно, что ещё в сентябре FIS смягчила правила допуска россиян. Из регламента убрали прежний запрет для спортсменов, связанных с ЦСКА и другими армейскими спортивными обществами. Однако каждый кандидат по-прежнему должен проходить индивидуальную проверку.

Согласно действующим требованиям, российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Им запрещено использовать национальные флаги, гимны и символику, а командные соревнования остаются недоступными. Федерация также контролирует соблюдение критериев нейтральности. На фоне новых отказов часть российских спортсменов уже получила разрешение на выступления в сезоне-2026/27. Однако для Терентьева, Ардашева и Степановой возвращение на международную лыжню пока откладывается.