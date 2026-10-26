Через горы, камнепады и мимо волков: Учительница в Дагестане каждый день проходит 14 км ради детей

В Дагестане учительница уже девять лет ежедневно преодолевает 14 километров по горным тропам, чтобы провести уроки для троих детей. Дорога до школы и обратно занимает у неё около четырёх часов, а по пути приходится сталкиваться с камнепадами и дикими животными. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Учительница в Дагестане ежедневно проходит 14 км по горам ради трёх учеников. Видео © Telegram/ Mash

Хадижат Магомедова работает в небольшом селе Хонох Шамильского района. Здесь, на высоте около 1800 метров над уровнем моря, расположена начальная школа, которую она возглавляет. При этом женщина не только руководит учебным заведением, но и сама преподаёт детям все основные предметы.

Сейчас в школе учатся всего трое ребят — два мальчика и девочка. Они занимаются в двух классах, но уроки проходят в одном помещении. Несмотря на небольшое количество учеников, занятия продолжаются, и ради них педагог каждое утро отправляется в непростой путь.

Из дома Хадижат выходит примерно в семь утра. Сначала ей необходимо спуститься по горному склону на 400 метров, а затем подняться на соседнюю гору, где находится школа. В одну сторону женщина проходит семь километров, затрачивая на это около двух часов. Вечером маршрут повторяется в обратном направлении.

По дороге учительница не раз сталкивалась с опасностями. Однажды ей встретился волк. Женщина услышала вой, а затем заметила животное на поляне. К счастью, хищник не приблизился и вскоре ушёл. Бывали на её пути и камнепады, которые особенно опасны на узких горных участках.

В преддверии нового учебного года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о сокращении числа незаполненных учительских вакансий в российских школах. По его словам, доля открытых позиций снизилась с 1,8 до 1,1% по сравнению с началом предыдущего учебного года. Как писал Life.ru, ведомство оценивало эту динамику как показатель готовности системы образования к занятиям.