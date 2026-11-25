Эстония не позволит Украине использовать своё воздушное пространство, морские районы и сухопутную территорию для нанесения ударов по России. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал в интервью эстонскому общественному вещателю ERR.

По словам главы правительства, Таллин уже довёл свою позицию до Киева и союзников. Эстонские власти также намерены вновь предупредить украинскую сторону об экологических последствиях атак на российские нефтяные танкеры в Балтийском море.

Заявление прозвучало после атаки на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе 21 ноября. В результате удара беспилотников на борту начался пожар, судно потеряло ход и оказалось в финских водах. Позднее его отбуксировали в сторону России. Ранее Life.ru рассказывал о признании Владимиром Зеленским ответственности Киева за атаку на сухогруз.

На фоне этих событий обострилась и дипломатическая полемика между Москвой и Таллином. 23 ноября МИД России вновь обвинил Эстонию в негласном предоставлении воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников, атакующих российские регионы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что располагают доказательствами подобных случаев.

Эстонские власти отвергают обвинения Москвы и настаивают, что не давали разрешения иностранным государствам использовать свою территорию для военных операций. При этом Таллин продолжает заявлять о поддержке Украины.