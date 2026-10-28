Через США или Украину: В Японии разработали два секретных плана освобождения журналиста из России

В Японии рассматривают два сценария освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Токио может попытаться включить корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» в обмен заключёнными с участием США либо в обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает японское издание Daily Shincho со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, оба варианта обсуждаются в японском правительстве в условиях строгой секретности. При этом речь идёт о возможных действиях на случай, если добиться освобождения Имаи в ближайшее время не удастся и его содержание под стражей затянется.

Первый план предполагает обращение к Вашингтону. Американская сторона могла бы организовать обмен удерживаемыми лицами с Москвой и включить в него японского журналиста. В качестве примера подобной сделки издание приводит масштабный обмен заключёнными в августе 2024 года, когда при посредничестве Турции были освобождены 26 человек.

Второй вариант связан с Киевом. Япония может попросить украинские власти включить Имаи в один из обменов военнопленными с Россией. Однако оба сценария потребуют согласия других государств и, как предполагает Daily Shincho, определённых встречных шагов Токио в интересах США или Украины.

Необходимость привлечения посредников объясняется тем, что Япония не располагает подходящими возможностями для самостоятельного обмена с Россией.

Юки Имаи задержали на Сахалине в октябре. По версии ФСБ, сотрудник японского издания собирал сведения об обороноспособности России, в том числе информацию об участниках СВО с Курильских островов, для передачи японской разведке. Life.ru сообщал о первой встрече японских дипломатов с арестованным Юки Имаи. Консульский визит состоялся 26 октября, почти через две недели после задержания журналиста. До этого Токио неоднократно требовал предоставить ему доступ к своему гражданину.