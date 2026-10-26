В МИД рассказали о состоянии задержанного в России японского журналиста

Японским дипломатам впервые удалось встретиться с журналистом газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, арестованным в России по подозрению в шпионаже. Представители посольства Японии посетили его в московском СИЗО и убедились, что проблем со здоровьем у мужчины нет, сообщает FNN со ссылкой на японский МИД.

Консульская встреча состоялась 26 октября, почти через две недели после задержания корреспондента. До этого Токио неоднократно обращался к российским властям с просьбой предоставить доступ к журналисту, чтобы проверить условия его содержания и состояние здоровья. Японское внешнеполитическое ведомство намерено и дальше добиваться освобождения своего гражданина, а также гуманного и справедливого обращения с ним.

Сотрудника японской газеты задержали в Сахалинской области по подозрению в сборе сведений об обороноспособности России. По данным ФСБ, журналист собирал информацию для последующей передачи японским спецслужбам. Мужчину задержали перед вылетом из России, доставили в Москву и по решению Лефортовского суда заключили под стражу.

14 октября МИД Японии вызвал российского посла и выразил протест в связи с задержанием корреспондента. Токио потребовал разъяснить обстоятельства дела и обеспечить журналисту доступ к представителям консульства. Российский дипломат отверг претензии, подчеркнув недопустимость привлечения японскими спецслужбами частных лиц, в том числе аккредитованных журналистов, к сбору закрытой информации, способной нанести ущерб безопасности России.