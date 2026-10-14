МИД Японии вызвал посла России из-за задержания журналиста на Сахалине

Посол России в Токио Николай Ноздрев был вызван в МИД Японии. Токио выразил протест в связи с задержанием японского гражданина на Сахалине и посещением Итурупа представителями китайской провинции Хэйлунцзян.

Японская сторона заявила, что до сих пор не получила от Москвы разъяснений по поводу задержанного. Токио потребовал оперативно предоставить информацию, обеспечить ему гуманное и справедливое обращение, а также организовать возможность контакта с ним.

Ноздрев, как сообщили в японском МИД, пообещал передать позицию Токио российской стороне.

Отдельный протест Япония выразила из-за посещения Итурупа представителями властей и бизнеса китайской провинции Хэйлунцзян. Токио продолжает оспаривать принадлежность Итурупа и ещё трёх южнокурильских территорий. Москва эту позицию не признаёт и рассматривает Курильские острова как неотъемлемую часть Российской Федерации.

Территориальный спор остаётся одним из главных раздражителей в отношениях Москвы и Токио. В августе Япония уже выражала протест после посещения Владимиром Путиным Итурупа. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что суверенитет РФ над Курильскими островами сомнению не подлежит.