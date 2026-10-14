МИД Японии вызвал посла России из-за задержания журналиста на Сахалине
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Посол России в Токио Николай Ноздрев был вызван в МИД Японии. Токио выразил протест в связи с задержанием японского гражданина на Сахалине и посещением Итурупа представителями китайской провинции Хэйлунцзян.
Японская сторона заявила, что до сих пор не получила от Москвы разъяснений по поводу задержанного. Токио потребовал оперативно предоставить информацию, обеспечить ему гуманное и справедливое обращение, а также организовать возможность контакта с ним.
Ноздрев, как сообщили в японском МИД, пообещал передать позицию Токио российской стороне.
Отдельный протест Япония выразила из-за посещения Итурупа представителями властей и бизнеса китайской провинции Хэйлунцзян. Токио продолжает оспаривать принадлежность Итурупа и ещё трёх южнокурильских территорий. Москва эту позицию не признаёт и рассматривает Курильские острова как неотъемлемую часть Российской Федерации.
Накануне ФСБ сообщила о задержании на Сахалине корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным российской спецслужбы, журналист собирал в интересах японской разведки сведения об обороноспособности РФ. В частности, ФСБ утверждает, что его интересовали данные о мобилизованных и добровольцах с Курильских островов.
Территориальный спор остаётся одним из главных раздражителей в отношениях Москвы и Токио. В августе Япония уже выражала протест после посещения Владимиром Путиным Итурупа. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что суверенитет РФ над Курильскими островами сомнению не подлежит.
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