Япония выразила протест из-за визита китайской делегации на Итуруп

Власти Японии выразили официальный протест после поездки китайской делегации на российский остров Итуруп. Поводом стал интерес представителей КНР к совместным экономическим проектам на Курилах, пишет South China Morning Post.

На остров прибыли чиновники и предприниматели из китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Дальним Востоком России. Гостей интересовали возможности вложения средств в местную экономику. Особое внимание они уделили туризму, переработке морепродуктов и развитию аквакультуры.

В числе перспективных направлений китайская сторона рассматривала выращивание морских ежей и трепангов. Об интересе делегации к этим отраслям рассказали в правительстве Сахалинской области.

Однако визит вызвал недовольство Токио, который продолжает оспаривать российскую принадлежность южной части Курильских островов. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил против инвестиций и поездок представителей третьих стран на спорные, по мнению японских властей, территории по российским правилам.

Свою позицию японская сторона передала Москве и Пекину по дипломатическим каналам. В китайском МИД на это напомнили о необходимости уважать итоги Второй мировой войны. При этом официальный представитель ведомства Мао Нин не стала отдельно комментировать деятельность частных компаний КНР на островах.

Интерес зарубежных инвесторов к Курилам может быть связан с введённым Россией в 2022 году специальным налоговым режимом. Он предусматривает освобождение участников инвестиционных проектов от ряда налогов на срок до 20 лет. Такие условия призваны стимулировать развитие островной экономики.

Ранее Life.ru рассказывал о протесте Японии после рабочей поездки Владимира Путина на Итуруп. Токио тогда вновь заявил о своих территориальных претензиях, а Москва сохранила позицию о российском суверенитете над Курильскими островами.