Япония выразила протест из-за визита китайской делегации на Итуруп
Остров Итуруп. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Власти Японии выразили официальный протест после поездки китайской делегации на российский остров Итуруп. Поводом стал интерес представителей КНР к совместным экономическим проектам на Курилах, пишет South China Morning Post.
На остров прибыли чиновники и предприниматели из китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Дальним Востоком России. Гостей интересовали возможности вложения средств в местную экономику. Особое внимание они уделили туризму, переработке морепродуктов и развитию аквакультуры.
В числе перспективных направлений китайская сторона рассматривала выращивание морских ежей и трепангов. Об интересе делегации к этим отраслям рассказали в правительстве Сахалинской области.
Однако визит вызвал недовольство Токио, который продолжает оспаривать российскую принадлежность южной части Курильских островов. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил против инвестиций и поездок представителей третьих стран на спорные, по мнению японских властей, территории по российским правилам.
Свою позицию японская сторона передала Москве и Пекину по дипломатическим каналам. В китайском МИД на это напомнили о необходимости уважать итоги Второй мировой войны. При этом официальный представитель ведомства Мао Нин не стала отдельно комментировать деятельность частных компаний КНР на островах.
Интерес зарубежных инвесторов к Курилам может быть связан с введённым Россией в 2022 году специальным налоговым режимом. Он предусматривает освобождение участников инвестиционных проектов от ряда налогов на срок до 20 лет. Такие условия призваны стимулировать развитие островной экономики.
Ранее Life.ru рассказывал о протесте Японии после рабочей поездки Владимира Путина на Итуруп. Токио тогда вновь заявил о своих территориальных претензиях, а Москва сохранила позицию о российском суверенитете над Курильскими островами.
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