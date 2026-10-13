Время менять курс: МИД России выступил с предупреждением Японии на фоне шпионского скандала

Задержание японского журналиста по подозрению в шпионаже станет ещё одним фактором ухудшения отношений между Москвой и Токио. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав японские власти пересмотреть свою политику в отношении Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность предполагаемыми попытками использовать иностранных корреспондентов для получения сведений, способных нанести ущерб безопасности страны. По словам Захаровой, нынешний случай не является единичным.

«Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», — говорится в комментарии дипломата.

Поводом для заявления стало задержание в Сахалинской области сотрудника японской газеты «Хоккайдо Симбун».

Захарова также связала произошедшее с общим состоянием российско-японских отношений. По её оценке, ситуация осложняется санкционной политикой Токио и изменениями в военной сфере, которые Москва рассматривает как потенциальную угрозу своим интересам на Дальнем Востоке.

«В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России», — подчеркнула представитель МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные инциденты дополнительно затрудняют восстановление двустороннего диалога. При этом о каких-либо новых дипломатических ограничениях или ответных мерах в заявлении не сообщалось.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника японского издания в Сахалинской области. Его подозревают в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. В частности, иностранца подозревают в сборе сведений об обороноспособности России. По версии спецслужбы, работая в сахалинском бюро «Хоккайдо Симбун», он интересовался в том числе численностью военнослужащих, отправившихся в зону СВО с Курильских островов.