Любитель балета с подозрительным делом: Появились новые подробности о задержанном японском журналисте

Арестованный по подозрению в шпионаже японский журналист, работавший на Сахалине, оказался давним поклонником русской культуры. Как выяснил SHOT, 34-летний корреспондент газеты «Хоккайдо Симбун» посещал Россию как минимум с 2014 года, учился в Санкт-Петербургском государственном университете и увлекался балетом.

В социальных сетях мужчина регулярно публиковал фотографии из путешествий по Москве и Петербургу. Он посещал театры, музеи и консерватории, причём особое место среди его интересов занимало балетное искусство.

Летом 2026 года японец побывал во Владивостоке и Находке. Во время поездки он интересовался судьбой японских военнопленных, находившихся в Приморье после Второй мировой войны.

В Находке корреспондент посетил дом детского творчества, ознакомился с историческими материалами и осмотрел памятники японо-советской дружбы. По итогам поездки он подготовил публикацию для японской газеты.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника японского издания в Сахалинской области. Его подозревают в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. В частности, иностранца подозревают в сборе сведений об обороноспособности России. По версии спецслужбы, работая в сахалинском бюро «Хоккайдо Симбун», он интересовался в том числе численностью военнослужащих, отправившихся в зону СВО с Курильских островов.