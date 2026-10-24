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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:37

«Мы предупреждали»: Захарова сделала жёсткое заявление после разоблачения японского шпиона

Захарова напомнила Японии о случаях шпионажа под прикрытием журналистики

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Токио о случаях сотрудничества японских журналистов со спецслужбами на фоне скандала с задержанием корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» на Сахалине. По её словам, подобные эпизоды описаны в японских источниках, поэтому утверждения о несовместимости журналистики и разведывательной деятельности не выдерживают критики.

В качестве примера дипломат привела историю бывшего сотрудника экономической газеты «Никкей» Такаси Сугисимы, которого задержали в КНДР в 1999 году. Ссылаясь на книгу японского исследователя Бунтаро Курои, Захарова рассказала, что журналист сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии. Позднее, в 2003 году, сам Сугисима публично выступил с обвинениями в адрес этого ведомства.

Другим примером стала история руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары. По словам Захаровой, в 1993 году тот оказался фигурантом уголовного дела в Южной Корее из-за получения секретных военных материалов. Согласно упомянутым дипломатом документам, часть собранной информации передавалась японскому военному атташе.

Представитель МИД подчеркнула, что сведения об этих случаях публиковались в самой Японии, а история Сугисимы даже обсуждалась в парламенте страны. При этом упомянутые исторические эпизоды сами по себе не доказывают виновность журналиста, задержанного в России.

«Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду», — подчеркнула Захарова.

Премьер Такаити заявила, что власти Японии не занимаются шпионажем в России
Премьер Такаити заявила, что власти Японии не занимаются шпионажем в России

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство в Токио предупредило японские власти о недопустимости шпионажа под прикрытием журналистской деятельности. Посол РФ Николай Ноздрёв поднял этот вопрос в разговоре с представителем японского МИД на фоне задержания сотрудника «Хоккайдо симбун».

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Анастасия Никонорова
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