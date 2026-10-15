Россия предупредила Японию о недопустимости шпионажа под видом журналистики

Российское посольство в Токио заявило о недопустимости использования японских журналистов для получения закрытых сведений на территории РФ. Соответствующую позицию российская сторона довела до главы Европейского департамента МИД Японии Кимитакэ Накамуры на фоне задержания корреспондента «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже. Об этом стало известно из телеграм-канала посольства.

Посол России Николай Ноздрёв обратил внимание японского дипломата на видеозапись ФСБ, запечатлевшую задержание гражданина Японии. Москва настаивает на недопустимости сбора секретной информации под прикрытием журналистской деятельности.

Сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи задержали в Сахалинской области 13 октября. По данным ФСБ, корреспондент собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, для последующей передачи японской разведке. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

После задержания иностранца доставили в Москву. Лефортовский суд отправил его под стражу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест японского журналиста. Представитель Кремля подчеркнул, что ФСБ выполняет свои обязанности, выявляя подозреваемых в разведывательной деятельности. Обстоятельства уголовного дела он подробно обсуждать не стал.