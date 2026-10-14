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Регион
Опубликовано 14 октября, 12:57

Песков — об аресте японского журналиста: «Если есть шпионы, их ловят»

Обложка © Пресс-служба ФСБ России

Обложка © Пресс-служба ФСБ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, которого ФСБ подозревает в шпионаже. Представитель Кремля заявил, что российские спецслужбы выполняют свои обязанности, и не стал подробно обсуждать обстоятельства дела. —

«Были заявления ФСБ. Она выполняет свои функции. Если есть шпионы, их ловят», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о сотруднике японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. По версии ФСБ, корреспондент собирал сведения, связанные с обороноспособностью России, для последующей передачи одной из японских спецслужб.

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Накануне ФСБ сообщила о задержании корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» на Сахалине. Как писал Life.ru 13 октября, спецслужба обвинила иностранца в сборе информации об обороноспособности России. После задержания его доставили в Москву и заключили под стражу.

Больше новостей о работе российских спецслужб и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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