Премьер Такаити заявила, что власти Японии не занимаются шпионажем в России

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что власти страны не занимаются шпионской деятельностью в России. Так она ответила на вопрос на фоне задержания на Сахалине журналиста газеты «Хоккайдо симбун».

«Таких фактов нет», — сказала Такаити, отвечая на прямой вопрос о том, ведёт ли Токио разведывательную деятельность на российской территории.

Японский премьер добавила, что власти страны пока не располагают подробной информацией о подозрениях, предъявленных задержанному журналисту. МИД Японии обратился к российской стороне с просьбой организовать встречу с ним.

13 октября ФСБ сообщила о задержании на Сахалине корреспондента «Хоккайдо симбун» Юки Имаи. По данным российской спецслужбы, он собирал сведения об обороноспособности России в интересах одной из японских спецслужб, в том числе данные об участниках СВО среди жителей Курильских островов. После задержания журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд заключил его под стражу.

Япония после этого запросила у Москвы информацию о задержанном и потребовала обеспечить возможность контакта с ним. Позднее российский посол Николай Ноздрев был вызван в японский МИД, где Токио вновь потребовал предоставить разъяснения по делу журналиста.

В Кремле ситуацию комментировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФСБ выполняет свои функции: «Если есть шпионы, их ловят». Российский МИД также призвал Токио отказаться от действий, которые Москва расценивает как враждебные, подчеркнув, что нынешний эпизод дополнительно осложняет отношения двух стран.