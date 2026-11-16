Россиянам открыли необычный способ познакомиться с Северной Кореей — гастрономические путешествия по ресторанам Пхеньяна с чёрной икрой, фуа-гра и другими деликатесами. Первая группа уже вернулась из четырёхдневной поездки, стоимость которой составила около 2000 долларов на человека. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Новая программа позволяет посещать заведения, недоступные участникам стандартных экскурсий. Правда, самостоятельно выбирать рестораны путешественники по-прежнему не могут: каждую остановку согласовывают с туристическим управлением КНДР. Зато гостям разрешили заказывать еду по меню вместо привычных комплексных обедов.

«И, конечно, был шок от теппаньяки, чёрной икры и фуа-гра», — поделилась туристка.

Особенно ей запомнились кулинарное шоу в «Рынре» и традиционное блюдо синсолло, которое готовят более чем из 30 ингредиентов.

Четырёхдневная программа включает не только посещение ресторанов, но и осмотр достопримечательностей столицы. Именно весь комплекс услуг, а не одни застолья, обошёлся первой группе примерно в две тысячи долларов с человека.