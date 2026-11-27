Вы заходите в магазин за одной вещью, замечаете «минус 70%» и уже прикидываете, что ещё можно себе позволить. Особенно если рядом обещают дополнительные проценты, бонусы и подарок. Но каждое такое предложение стоит перевести в рубли. Life.ru рассказывает, как отличить реальную выгоду от красивых обещаний и не потратить больше запланированного в погоне за скидками.

Перечёркнутая цена слишком хороша

Скидки в Чёрную пятницу: как проверить прежнюю цену товара и распознать завышение стоимости перед акцией? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кофеварка за 5000 рублей выглядит особенно заманчиво, когда рядом перечёркнуто 10 000. Кажется, половина стоимости уже сэкономлена, осталось только оплатить заказ. Но сначала стоит выяснить, откуда взялась сумма, с которой магазин предлагает сравнивать покупку.

Допустим, ещё неделю назад эта модель стоила 6000 рублей. Затем цену подняли до 10 000, а к распродаже снизили до 5000. На ценнике получились внушительные 50%, хотя по сравнению с привычной стоимостью покупатель сбережёт 1000 рублей, то есть около 16,7%. О том, что перед акциями цену могут повышать, предупреждает Роспотребнадзор.

Лучше заранее сохранить стоимость нужной вещи или посмотреть доступную историю её изменения. Если этого не сделали, сравните предложения нескольких продавцов. Проверяйте точную модель, комплектацию и стоимость доставки, ведь у соседнего магазина тот же прибор может стоить дешевле без всякого праздничного оформления.

Маленькое «до» меняет всё

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На баннере огромные 70%, а слово «до» рядом почти теряется. Вы открываете каталог с ожиданием, что выбранная куртка подешевела примерно настолько же. Но обещание «до 70%» обозначает верхнюю границу скидок и само по себе ничего не говорит о цене конкретной вещи.

Максимальное снижение может относиться к отдельным товарам, тогда как на нужную модель действует совсем другое предложение. Роспотребнадзор советует проверять ограничения акции, в том числе ассортимент, на который она распространяется. Поэтому сначала откройте карточку своей покупки и посмотрите, сколько за неё просят. Представим, что куртка стоила 8000 рублей, а теперь продаётся за 7200. Её скидка составляет 10%, какой бы большой процент ни красовался на главной странице. Оценивать такое предложение стоит по цене куртки у других продавцов.

Два минуса дают неожиданный результат

Промокоды в Чёрную пятницу: как правильно посчитать две последовательные скидки и узнать итоговую цену? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Скидка 50% и ещё 20% по промокоду» звучит так, будто вещь почти дарят. Хочется быстро сложить проценты и получить 70%. Однако при последовательном применении вторая скидка рассчитывается от уже сниженной стоимости.

Посчитаем на условном примере. Пальто за 10 000 рублей после первой скидки стоит 5000. Дополнительные 20% уберут ещё 1000, и к оплате останется 4000 рублей. Общая экономия составит 6000 рублей, то есть 60%. При скидке 70% пальто обошлось бы в 3000.

Перед заказом нужно проверить и совместимость предложений. Промокод может действовать только на товары без уценки или заменять другую скидку. Введите его в корзине и сравните итоговую сумму с той, которая была до применения. Надпись «промокод принят» сама по себе ещё не показывает, сколько вы сберегли.

Часть «скидки» придёт только потом

Бонусы и кешбэк в Чёрную пятницу: как проверить условия начисления баллов и рассчитать реальную экономию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Товар стоит 10 000 рублей, но рядом показывают 8000 «с учётом бонусов». Глаз цепляется за меньшую сумму, хотя при оплате могут списать все 10 000. Оставшиеся 2000 в таком условном предложении обещают начислить баллами для следующих заказов.

У этих баллов могут быть срок действия, ограничения по товарам и предел оплаты покупки. Например, если один балл равен рублю, а списать разрешают не больше 20% чека, для использования всех 2000 понадобится новый заказ минимум на 10 000 рублей. Если вы его не планировали, обещанная выгода потребует дополнительных трат.

На портале Банка России «Финансовая культура» объясняют, что кешбэк бывает денежным, бонусным и в виде миль. У бонусов могут различаться курс обмена и условия использования. Поэтому проверьте, что именно начислят и когда. Денежный возврат можно учесть после зачисления, а пользу баллов стоит оценивать по тем покупкам, которые вы действительно собирались совершить.

За подарком приходится идти с полной корзиной

Акция «три по цене двух» в Чёрную пятницу: как рассчитать выгоду и не купить лишние вещи ради подарка? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Три вещи по цене двух» легко принять за скидку примерно на треть. Такой результат получится при одинаковой стоимости товаров. Если по правилам акции бесплатно достаётся самая дешёвая вещь, экономия на всём заказе может оказаться заметно скромнее. Сами предложения с третьим товаром в подарок разбирает Роспотребнадзор.

Представим, что вы выбрали куртку за 4000 рублей, джемпер за 3000 и шапку за 1000. Без акции корзина стоит 8000 рублей. Если шапку отдают бесплатно, заплатить придётся 7000. Экономия составит 1000 рублей, или 12,5% от стоимости трёх вещей. При этом, если изначально нужна была только куртка, ради подарка вы потратите ещё 3000.

Та же проверка полезна для промокодов, которые действуют от определённой суммы заказа. Сравните стоимость первоначальной корзины с окончательной, уже после добавления товаров и применения скидки. Дополнить покупку нужной вещью бывает выгодно. Но поводом для этого должен быть ваш список, а не желание любой ценой получить подарок.

Перед оплатой вернитесь к первоначальному плану и посмотрите, сколько стоят нужные вам вещи с доставкой и обязательными доплатами. Бонусы, подарки и дополнительные проценты оценивайте отдельно. Так будет проще увидеть, какую сумму вы действительно сберегаете и какие расходы появились только ради участия в акции.

А вы проверяете цены перед распродажами или решаетесь на покупку уже в магазине? Поделитесь в комментариях! А ещё Life.ru рассказывал о семи ошибках в экономии, которые могут обойтись в копеечку.