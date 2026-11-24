Наверняка вам хотя бы раз звонил незнакомец, который строгим голосом представлялся сотрудником банка, полиции или службы безопасности. И если раньше подобные разговоры могли вызвать панику, то сегодня многие научились распознавать обман буквально с первых секунд. Вот только вместо того, чтобы положить трубку, некоторые решают немного развлечься и подыгрывают мошенникам. Кажется, что ничего страшного в этом нет, ведь вы прекрасно понимаете, с кем разговариваете. Но что, если именно ваше желание посмеяться даёт преступникам дополнительную возможность навредить? Life.ru разобрался, почему с мошенниками лучше вообще не разговаривать, какие психологические приёмы они используют и как защитить близких от жуликов, использующих искусственный интеллект.

Почему не стоит шутить с мошенниками, даже если вы сразу их раскусили?

Чем опасны шутки с телефонными мошенниками: почему не стоит затягивать разговор даже ради развлечения? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Представьте, что вам звонит очередной «сотрудник Центробанка» и сообщает о подозрительной операции. Вы прекрасно понимаете, что это мошенник, но вместо того, чтобы завершить разговор, решаете немного повеселиться. Начинаете задавать нелепые вопросы, выдумываете огромные суммы на счетах или специально тянете время, чтобы преступник понервничал. Возможно, вам даже удастся вывести его из себя. Вот только последствия такого развлечения могут оказаться совсем не смешными.

В беседе с Life.ru эксперт по информационной безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Павел Мизинов предупреждал, что подыгрывать мошенникам и затягивать разговор не стоит. По словам специалиста, злоумышленники могут записывать речь собеседника, а затем использовать отдельные фразы для создания компрометирующих аудиозаписей. Кроме того, с помощью нейросетей преступники способны имитировать чужой голос.

Иными словами, пока вы пытаетесь разыграть мошенника, он тоже может собирать материал для дальнейшего обмана. Причём использовать запись необязательно против вас. Поддельное голосовое сообщение могут отправить вашим родственникам или знакомым, чтобы убедить их перевести деньги. Как отмечал Мизинов, грубое общение с мошенниками способно привести к тому, что ваш номер попадёт в базы для новых обзвонов. Поэтому самый безопасный способ испортить преступнику планы вовсе не остроумная шутка, а обычная кнопка завершения вызова. Так какие же психологические уловки используют мошенники? Давайте разбираться.

Запугивание: «Ваши деньги прямо сейчас пытаются украсть»

Как мошенники используют страх потерять деньги: психологические уловки, которые заставляют жертву паниковать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sebra

Страх остаётся одним из самых эффективных инструментов мошенников. Представьте, что вам звонят посреди рабочего дня и сообщают о том, что неизвестные пытаются вывести все деньги с вашей карты. Или кто-то якобы оформил кредит на ваше имя, и теперь вам придётся возвращать огромную сумму. Разумеется, первая реакция большинства людей — немедленно разобраться в происходящем.

Именно этого и добиваются преступники. Они стараются вызвать сильную тревогу, чтобы человек перестал спокойно анализировать ситуацию. Затем появляется «спасительное» предложение, например назвать код из СМС, перевести деньги на безопасный счёт или срочно установить специальное приложение. Как ранее рассказывал Life.ru, мошенники целенаправленно играют на человеческих страхах, угрожая потерей сбережений, уголовным преследованием и неприятностями для родственников. Поэтому любое неожиданное сообщение о финансовой катастрофе лучше проверять самостоятельно. Достаточно завершить разговор и открыть банковское приложение или позвонить по официальному номеру банка.

Искусственная спешка: «У вас осталось всего пять минут»

Почему мошенники постоянно торопят жертву: как искусственная спешка мешает распознать обман? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike_shots

А вы замечали, что мошенники практически никогда не предлагают спокойно подумать? Наоборот, они постоянно торопят собеседника. Деньги якобы исчезнут через несколько минут, подозрительную операцию невозможно будет отменить, а последняя возможность защитить счёт вот-вот пропадёт. Подобная спешка нужна не случайно, ведь когда человеку дают слишком мало времени на принятие решения, ему становится сложнее оценивать происходящее. К тому же постоянные требования что-то сделать мешают остановиться и проверить информацию.

При этом настоящие сотрудники банка не требуют от клиентов принимать финансовые решения под психологическим давлением. Об этом в беседе с Life.ru напоминал депутат Госдумы Антон Немкин. Поэтому фраза «действовать нужно немедленно» должна не ускорять ваши действия, а, наоборот, становиться поводом прекратить разговор и положить трубку.

Давление авторитетом: «С вами разговаривает сотрудник ФСБ»

Как мошенники представляются сотрудниками ФСБ и полиции: почему люди верят незнакомцам по телефону? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Некоторым людям достаточно услышать название серьёзного государственного ведомства, чтобы начать внимательно выполнять указания собеседника. Этим активно пользуются мошенники, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета или Банка России. Чтобы придать разговору убедительности, преступники могут называть должности, номера удостоверений, цитировать статьи законов и даже присылать фотографии служебных документов. Иногда злоумышленники переходят на видеосвязь, надевают форму или демонстрируют обстановку, напоминающую рабочий кабинет.

Мошенники также убеждают человека в том, что он уже стал участником уголовного расследования, а отказ от сотрудничества грозит серьёзными последствиями. В таком состоянии жертва может начать выполнять даже самые абсурдные требования. Однако настоящие сотрудники правоохранительных органов не станут просить переводить накопления на неизвестные счета ради их защиты. А о том, какие пять просьб сразу выдают мошенника, представляющегося полицейским, Life.ru подробно рассказывал в отдельном материале.

Игра на жалости: «Мама, я попал в беду, помоги!»

Как мошенники используют жалость и голосовые дипфейки: почему звонок от родственника может оказаться обманом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наверное, один из самых страшных звонков, которые может получить родитель, начинается со слов о том, что с ребёнком случилась беда. Мошенникам необязательно сразу требовать деньги. Чтобы встревожить родителя, бывает достаточно плача, растерянного голоса и просьбы никому не рассказывать о произошедшем. Дальше сценарий развивается стремительно. Якобы пострадавший родственник попал в аварию, задержан полицией или срочно нуждается в медицинской помощи. А чтобы решить проблему, необходимо немедленно передать деньги курьеру.

Сегодня ситуация осложняется тем, что преступники используют искусственный интеллект для подделки голоса и изображения. Нейросети позволяют создавать фальшивые видео и голосовые сообщения, в которых знакомый человек рассказывает о выдуманной беде и просит финансовой помощи. Причём иногда подделку бывает сложно распознать даже во время видеозвонка. Ранее мы разбирались, как мошенники используют дипфейк-звонки от родственников и начальников. Поэтому даже узнаваемый голос больше не является безусловным доказательством того, что с вами действительно разговаривает близкий человек.

Ложная выгода: «Поздравляем, вы выиграли 300 тысяч рублей!»

Как мошенники обманывают обещаниями выигрышей и выплат: почему неожиданная выгода должна насторожить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / carballo

Мошенники могут играть и на желании разбогатеть. Иногда они действуют совершенно противоположным способом, обещая неожиданное богатство. Сообщают о выигрыше в лотерее, крупной компенсации, государственной выплате или невероятно выгодном инвестиционном предложении. Причём чем заманчивее награда, тем сильнее желание поверить в происходящее. Особенно если для получения денег якобы требуется сделать совсем немного, например зарегистрироваться на сайте, оплатить небольшую комиссию или подтвердить данные карты.

Главная задача преступников заключается в том, чтобы человек сосредоточился на будущем вознаграждении и перестал обращать внимание на подозрительные требования. По похожему принципу работают и сообщения о подарках, бонусах от банка или внезапных компенсациях. В МВД России такие предложения называют одним из характерных признаков мошенничества. Ранее Life.ru публиковал пять ключевых признаков звонка от аферистов, среди которых встречаются и обещания неожиданных денежных выплат. Поэтому любой выигрыш, ради получения которого нужно сначала перевести деньги, должен насторожить вас.

Постепенное привыкание: «Сначала просто подтвердите ваше имя»

Что такое психологический приём «нога в двери»: как мошенники постепенно заставляют выполнять их просьбы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Иногда мошеннический разговор начинается настолько спокойно, что даже не вызывает подозрений. Незнакомец вежливо уточняет ваше имя, спрашивает, удобно ли разговаривать, или просит подтвердить незначительные сведения. Кажется, что ничего опасного в этом нет. Но затем просьбы постепенно становятся серьёзнее. Например, сначала человека убеждают сообщить безобидную информацию, затем перейти по ссылке, а в конце назвать код подтверждения. Поскольку собеседник уже несколько раз согласился выполнить просьбу, ему психологически может быть сложнее внезапно прервать общение.

Этот механизм напоминает психологический приём «нога в двери», когда после согласия на небольшую просьбу человеку предлагают выполнить более серьёзную. Причём используют подобную тактику не только преступники. О том, как работают «нога в двери», газлайтинг, эмоциональные качели и другие опасные приёмы тёмной психологии, Life.ru уже рассказывал. В случае с мошенниками главная опасность заключается в том, что переход от обычного общения к опасным действиям происходит постепенно. Поэтому насторожить должен неожиданный поворот разговора в сторону финансов, паролей или доступа к устройствам, даже если его начало не вызвало подозрений.

Запрет на общение: «Никому не рассказывайте, это секретная операция»

Почему мошенники запрещают рассказывать о звонке родственникам: как секретность помогает преступникам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Если вам неожиданно запрещают обсуждать телефонный разговор с родственниками, друзьями или сотрудниками банка, стоит насторожиться. Ведь именно независимый совет другого человека способен разрушить мошенническую схему. Преступники могут объяснять требование секретности чем угодно. Например, утверждать, что проводится специальная операция по задержанию преступников, а любое разглашение информации помешает следствию. Или предупреждать, что сотрудники банка якобы сами замешаны в хищении и доверять им нельзя.

Так мошенники пытаются изолировать человека от тех, кто способен заметить обман. Особенно уязвимыми в подобных обстоятельствах могут оказаться дети и пожилые родственники, которых легче испугать угрозами и запутать сложными объяснениями. Причём подобные сценарии уже используются на практике. Например, Life.ru рассказывал о мошенниках, которые представлялись школьными психологами, а затем подключали к обману лжесотрудников силовых структур и требовали от подростков полной секретности.

Ложное чувство доверия: «Я ведь пытаюсь вам помочь»

Как мошенники втираются в доверие и изображают заботу: почему даже вежливый собеседник может быть опасен? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mix and Match Studio

Ещё одна хитрость заключается в том, что мошенник может вовсе не выглядеть агрессивным. Напротив, он говорит спокойно, проявляет заботу, сочувствует проблемам и даже предупреждает об опасности других аферистов. Постепенно человек начинает воспринимать его не как незнакомца, а как единственного союзника в сложной ситуации.

Иногда злоумышленники даже разыгрывают целые спектакли с участием нескольких человек. Один собеседник сообщает о проблеме, другой представляется специалистом, а третий якобы помогает справиться с последствиями. В итоге человек начинает верить, что вокруг него собралась целая команда профессионалов, которая действительно пытается его спасти. О подобных многоходовых сценариях Life.ru рассказывал в материале о мошеннических колл-центрах, использующих массовку и сложные постановки. Поэтому даже если незнакомец кажется невероятно внимательным и заботливым, доверять ему личные данные или деньги нельзя.

Что за секретный код нужен вашей семье и от чего он спасает?

Семейное кодовое слово: как проверить, действительно ли вам звонит родственник? Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Представьте, что поздним вечером вам поступил звонок с незнакомого номера. А на том конце голос, знакомый до мельчайших деталий, рассказывает вам про страшную аварию и просит помощи. Согласитесь, что сразу захочется помочь родственнику, попавшему в жуткую ситуацию. Но что, если на другом конце вовсе не ваш ребёнок, а мошенник, который с помощью нейросети подделал голос?

Именно поэтому специалисты советуют заранее договориться с близкими о семейном кодовом слове. В 2025 году зампред комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков предложил использовать такой пароль для защиты от мошенников с искусственным интеллектом. Подробнее об этой рекомендации Life.ru рассказывал в материале о том, как распознать мошенника, подделавшего голос родного человека.

Суть проста: если родственник неожиданно звонит с просьбой срочно перевести деньги или сообщает о чрезвычайной ситуации, попросите его назвать секретное слово, известное только вашей семье. Причём лучше выбирать не имя домашнего питомца, дату рождения или название любимого фильма. Подобные сведения злоумышленники могут узнать из социальных сетей. Гораздо надёжнее придумать необычное сочетание слов, которое невозможно угадать по открытой информации. Например, «фиолетовый чемодан» или «арбузный космонавт».

Важно объяснить правило всем членам семьи, особенно детям и пожилым родственникам. Договоритесь, что секретный пароль нельзя публиковать в социальных сетях, сообщать посторонним или произносить в сомнительных разговорах. Если появилось подозрение, что слово стало известно чужим людям, его следует заменить.

В конце концов, лучший способ победить преступника в психологической игре — просто отказаться в ней участвовать. Ведь пока человек пытается придумать остроумный ответ, мошенник ищет новый способ его обмануть. Особенно важно объяснить эти правила пожилым родственникам. Ранее Life.ru рассказывал, как защитить пожилых близких от мошенников и почему простая памятка может оказаться полезной. А вам когда-нибудь хотелось разыграть телефонного афериста вместо того, чтобы сразу положить трубку?