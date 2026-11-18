Страх, доверие и никакой паузы: МВД раскрыло, как мошенники заставляют россиян отдавать деньги
МВД: Мошенники используют страх и доверие для кражи денег у россиян
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Телефонные аферисты используют психологические приёмы, чтобы заставить людей добровольно отдавать им деньги. В МВД объяснили, как злоумышленники завоёвывают доверие жертв, играют на страхах и не дают им времени обдумать происходящее.
Как рассказали в пресс-службе МВД России агентству РИА «Новости» , мошенники могут представляться сотрудниками государственных органов и правоохранительных структур. Среди наиболее распространённых легенд — звонки якобы от представителей полиции, ФСБ, Центробанка и Росфинмониторинга.
Для убедительности преступники называют свои фамилии, имена, отчества и вымышленные должности — например, представляются майорами или главными специалистами. Кроме того, они могут неоднократно обращаться к собеседнику по имени и отчеству, создавая впечатление официального и доверительного разговора.
Аферисты также подстраивают речь под конкретного человека. Если потенциальная жертва упоминает, что она пенсионер, злоумышленники могут подчёркивать, насколько важны для неё накопления, и уверять, что хотят помочь сохранить сбережения.
Следующий этап — запугивание. Преступники заявляют, что неизвестные якобы пытаются похитить деньги со счёта или что близкий человек попал в беду. Иногда они утверждают, что средства жертвы переводятся на финансирование украинской армии, и угрожают обвинением в государственной измене.
Когда человек начинает нервничать и теряет способность спокойно оценивать ситуацию, мошенники усиливают давление. Они задают короткие вопросы, торопят собеседника, запрещают прерывать разговор и советоваться с родственниками или знакомыми.
Если жертва начинает сомневаться, аферисты переходят к прямым угрозам. Они могут уверять, что после завершения звонка деньги будут похищены, близкого человека отправят в тюрьму, а самого собеседника привлекут к уголовной ответственности за отказ сотрудничать.
Ранее Life.ru рассказал, как распознать мошенника, который звонит под видом сотрудника полиции. Аферистов выдают просьбы перевести деньги на «безопасный счёт», передать наличные курьеру, назвать код из СМС или установить приложение для удалённого доступа. Злоумышленники также пытаются запугать жертву и запрещают рассказывать о разговоре близким.