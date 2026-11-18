Телефонные аферисты используют психологические приёмы, чтобы заставить людей добровольно отдавать им деньги. В МВД объяснили, как злоумышленники завоёвывают доверие жертв, играют на страхах и не дают им времени обдумать происходящее.

Как рассказали в пресс-службе МВД России агентству РИА «Новости» , мошенники могут представляться сотрудниками государственных органов и правоохранительных структур. Среди наиболее распространённых легенд — звонки якобы от представителей полиции, ФСБ, Центробанка и Росфинмониторинга.

Для убедительности преступники называют свои фамилии, имена, отчества и вымышленные должности — например, представляются майорами или главными специалистами. Кроме того, они могут неоднократно обращаться к собеседнику по имени и отчеству, создавая впечатление официального и доверительного разговора.

Аферисты также подстраивают речь под конкретного человека. Если потенциальная жертва упоминает, что она пенсионер, злоумышленники могут подчёркивать, насколько важны для неё накопления, и уверять, что хотят помочь сохранить сбережения.

Следующий этап — запугивание. Преступники заявляют, что неизвестные якобы пытаются похитить деньги со счёта или что близкий человек попал в беду. Иногда они утверждают, что средства жертвы переводятся на финансирование украинской армии, и угрожают обвинением в государственной измене.

Когда человек начинает нервничать и теряет способность спокойно оценивать ситуацию, мошенники усиливают давление. Они задают короткие вопросы, торопят собеседника, запрещают прерывать разговор и советоваться с родственниками или знакомыми.

Если жертва начинает сомневаться, аферисты переходят к прямым угрозам. Они могут уверять, что после завершения звонка деньги будут похищены, близкого человека отправят в тюрьму, а самого собеседника привлекут к уголовной ответственности за отказ сотрудничать.