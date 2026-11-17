Даже после продажи исправной машины прежний владелец может получить иск от покупателя, предупредил автоэксперт Максим Шелков. По его словам, мошенники заявляют, что обнаружили скрытые дефекты, и требуют возместить расходы на ремонт, который якобы обошёлся им в половину стоимости автомобиля.

Претензии появляются спустя некоторое время после сделки. Новый хозяин заказывает фиктивную экспертизу, в заключении которой перечисляют серьёзные неисправности. К заключению покупатель прикладывает справки из автосервиса, где машину якобы уже починили за его счёт.

С этими бумагами новый владелец идёт в суд. Машину он оставляет себе, а с продавца пытается взыскать деньги за вымышленный ремонт. Такие иски уже удавалось выиграть. В отдельных случаях к стоимости работ прибавлялись штрафы и дополнительные расходы, отметил собеседник «Газеты.ru».

Чтобы снизить риск спора, специалист посоветовал ещё при передаче ключей зафиксировать в акте приёма-передачи, как покупатель проверил машину и какую диагностику прошёл автомобиль. Отдельно стоит указать, что новый владелец мог сам выбрать сервис для проверки и что продавец предупредил его о возможных скрытых дефектах.

Ранее в Саратове десять человек получили от шести до 15 лет колонии за обман продавцов подержанных машин. Через сеть автосалонов они брались найти покупателя и оформить сделку, а выручку владельцам не отдавали. От действий посредников пострадали 102 человека, ущерб превысил 148 млн рублей.