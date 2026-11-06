В Саратове десять участников преступного сообщества, обманывавшего владельцев подержанных автомобилей, получили от 6 до 15 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, от действий мошенников пострадали 102 человека, а общий ущерб превысил 148 миллионов рублей. Приговор вынес Кировский районный суд города.

В Саратове осуждены 10 участников межрегионального преступного сообщества за аферы с перепродажей авто. Видео © Telegram / МВД 64

Как установлено в суде, преступное сообщество в декабре 2023 года организовал житель Рязани, ранее судимый за мошенничество. Мужчина привлёк знакомых из других регионов и наладил работу сети автосалонов, предлагавших гражданам помощь с перепродажей машин.

Клиентам обещали оценить автомобиль, найти покупателя, подготовить транспорт к продаже и оформить необходимые документы. Потенциальных продавцов привлекали сотрудники кол-центра. Внешне деятельность салонов выглядела как обычное посредничество на автомобильном рынке.

Однако после продажи машин прежние владельцы не получали причитающиеся им деньги. Участники схемы под различными предлогами затягивали расчёты. Даже когда потерпевшие обращались в суд, им перечисляли лишь незначительные суммы.

В общей сложности преступная деятельность затронула 102 автовладельцев. Следствие установило, что причинённый им ущерб превысил 148 миллионов рублей. Обман продолжался до пресечения деятельности сообщества правоохранительными органами.

На скамье подсудимых оказались десять человек в возрасте от 23 до 36 лет. В зависимости от роли каждого их признали виновными в организации преступного сообщества, участии в нём и мошенничестве в особо крупном размере.

Суд назначил фигурантам от шести до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Дополнительно осуждённым назначили штрафы от 500 тысяч до 4,5 миллиона рублей и ограничение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора о взыскании причинённого ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму почти 20 миллионов рублей. При этом эта сумма не равна всему установленному ущербу от деятельности сообщества.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре бывшему директору автосалона в Воронеже за хищение 130 миллионов рублей. От действий руководителя компании пострадали 90 покупателей, которые оплатили автомобили, но так и не получили машины. Суд назначил мужчине шесть лет колонии общего режима, штраф в миллион рублей и ограничение свободы на год.