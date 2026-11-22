Пенсионерам стоит держать на виду памятку о том, кому позвонить, если незнакомец заговорил о деньгах, рекомендовал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, если звонят якобы из банка, полиции или больницы, первым делом стоит положить трубку и позвонить родным.

«Детям советую регулярно проговаривать с пожилыми близкими новые схемы обмана — осведомлённость снижает риск стать жертвой», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Проверить слова собеседника можно и напрямую. Для этого нужно самостоятельно набрать официальный номер организации, от имени которой он звонил. Также можно заранее установить самозапрет на кредиты и займы.

Ещё одна мера — ограничить возможность заключать договоры связи, чтобы аферисты не смогли получить дубликат сим-карты. Если человека уже обманули, нужно сразу обратиться в полицию и сообщить о случившемся в банк, заключил специалист.