Мошенники звонят и пишут пенсионерам с предложением оформить «тринадцатую пенсию», однако ежегодной государственной выплаты с таким названием в России нет, предупредил первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

«Мошенники используют знакомое выражение как приманку. Они сообщают о якобы положенных деньгах, затем предлагают перейти по ссылке, назвать код, передать данные карты, установить приложение или заплатить комиссию за оформление», — рассказал депутат в беседе с «Газетой.ru».

Если поступило такое предложение, стоит прервать разговор и самостоятельно набрать официальный номер контакт-центра Социального фонда России. Звонить по номеру из сообщения не следует, даже если собеседник знает ваш адрес и размер пенсии или прислал фото удостоверения. Уточнить, положена ли доплата, можно также на «Госуслугах» или в МФЦ.

Если мошенникам уже назвали код от «Госуслуг», нужно сменить пароль, завершить незнакомые сеансы и проверить в личном кабинете заявления, контактные данные и выданные согласия. Если по просьбе звонившего установили приложение, устройство следует отключить от сети, а пароли сменить с другого устройства.

Тем, кто передал данные карты или банковский код, нужно сразу позвонить в банк по официальному номеру и заблокировать карту или доступ к онлайн-банку. Если деньги уже списали без вашего ведома, подайте в банк заявление о несогласии с операцией. Переписку, номера телефонов, чеки и уведомления стоит сохранить для банка и полиции, заключил парламентарий.