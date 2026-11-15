Пенсионерам и их родственникам звонят мошенники, которые угрожают оставить пожилого человека без надбавки, если тот не подтвердит банковские реквизиты. О схеме РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда России. Необходимость передать сведения они объясняют заботой о получателе: якобы без проверки прибавка может не дойти. Затем переходят к давлению и уверяют, что без подтверждения деньги не перечислят.

«Мошенники звонят пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда России. Они сообщают, что для начисления повышенной пенсии необходимо подтвердить банковские реквизиты для получения выплаты», — рассказали в «Мошеловке».

В действительности повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после достижения 80 лет назначается автоматически. Подавать заявление или подтверждать данные карты по телефону для этого не нужно. Такой порядок подтверждает Социальный фонд.

В «Мошеловке» напомнили, что настоящие сотрудники Соцфонда не запрашивают по телефону данные банковских карт и коды из СМС. Сам СФР также предупреждает: обещание прибавки с последующей просьбой назвать реквизиты карты — распространённый предлог для обмана.

Ранее Life.ru рассказывал о попытках выманить коды от «Госуслуг» под видом оформления индексации пенсии. Эксперт Александр Келлерманн объяснил, что аферисты могут просить продиктовать «номер талона», за которым скрывается код доступа к аккаунту.