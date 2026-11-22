22 ноября в России отмечают День психолога. Официальным праздник стал в 2023 году, а дату выбрали в честь съезда Российского психологического общества, который прошёл 22 ноября 1994 года. Профессия давно перестала казаться экзотикой, но в семьях до сих пор звучит знакомое «Я что, по-твоему, ненормальный?». Обычно в ответ хочется уговаривать, убеждать и даже записать человека к специалисту втайне. Мы разобрались, почему так делать не стоит и как говорить с родным человеком, чтобы он услышал.

«Я же не псих»: пять причин для отказа

Почему близкий не хочет идти к психологу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Дело редко в упрямстве. Многие с детства усвоили, что слабость показывать нельзя, а со своими бедами надо справляться самому. Кто-то стыдится открыться постороннему человеку и не верит, что чужой поймёт его жизнь. Кто-то боится потратить деньги впустую или однажды уже попал к неудачному специалисту. А кому-то просто не хватает сил искать врача, читать отзывы и звонить. Пока мы не поймём, что именно держит близкого, любые уговоры будут бить мимо цели.

Стоматолог для души

Психолог как стоматолог: как развеять страхи близкого. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Помогает простое сравнение. К стоматологу идут, когда болит зуб, и никто не считает это позором. С психологом всё устроено так же: к нему приходят с бессонницей, усталостью, ссорами на работе. Если человек уверен, что психолог гадает по ладони или сразу ставит диагнозы, можно спокойно рассказать, как проходит обычная консультация. Тревожные мысли о «психушке» часто растут из тех же корней, что и детские страхи, которые многие помнят со времён СССР.

Фраза «Ты третью неделю не спишь» вместо диагноза

Как начать разговор о психологе без ярлыков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ALPA PROD

Слова «у тебя депрессия» или «тебе пора лечиться» почти всегда вызывают защитную реакцию. Гораздо лучше работает описание того, что вы видите: «Ты третью неделю плохо спишь», «Ты перестал ездить на рыбалку, а раньше её обожал». Здесь нет ярлыков и обвинений, есть только забота и наблюдение. Дальше полезно спросить, как сам человек это ощущает, и выслушать ответ без споров. Иногда после такого разговора он сам говорит, что хотел бы с кем-то посоветоваться.

Свой опыт и телефон конкретного специалиста

Свой опыт и контакт специалиста для близкого человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

Фраза «сходи к какому-нибудь психологу» почти никого не убеждает. Совсем другое дело, если вы сами были на консультации и можете спокойно рассказать, что дала встреча. Ещё лучше порекомендовать конкретного специалиста: дать его контакт, ссылку на страницу, статьи или видео. Так легче составить впечатление и понять, подходит ли такой собеседник. Кому-то проще начать с книги или блога о похожей проблеме, и это тоже нормальный первый шаг к помощи.

Ультиматум и запись «за спиной»

Ультиматумы и запись втайне: ошибки при уговорах.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya 99

Самые частые ошибки совершают из лучших побуждений. Мы ставим условие «или идёшь к психологу, или я ухожу» и записываем человека без его ведома. Взрослый в такой ситуации чувствует себя загнанным в угол. Решение остаётся за ним самим, даже если нам больно на это смотреть. Если он ответил «нет», лучше оставить контакт и вернуться к разговору позже. Лучше поговорить в спокойный день, а не в день полнолуния 24 ноября, которое многим обещает трудные беседы.

Вопрос к себе: «Зачем мне это нужно?»

Зачем нам нужно, чтобы близкий пошёл к психологу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Прежде чем уговаривать, стоит честно ответить, чего мы ждём. Часто за просьбой «сходи к психологу» прячется желание изменить человека под себя: чтобы он меньше спорил, больше помогал по дому, не обижался. Но терапия не делает людей удобнее. Иногда после неё человек становится твёрже, начинает отстаивать свои интересы и говорит «нет» там, где раньше молчал. К такому повороту лучше быть готовыми заранее, иначе разочарование неизбежно.

Звонок по номеру 112

Когда звонить 112, если близкому плохо.Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Есть ситуации, когда ждать согласия нельзя. Если близкий говорит о смерти, о том, что всем без него будет лучше, раздаёт вещи или прощается, нужно сразу звонить по номеру 112. При резких переменах в поведении, долгой бессоннице, отказе от еды без помощи врача-психиатра тоже не обойтись. В этих случаях деликатность отходит на второй план, главное — не оставлять человека одного. Позже можно объяснить, что вами двигал страх за него, а не желание командовать.

Психолог для того, кто переживает

Консультация психолога для тех, кто переживает за близкого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Есть и неочевидный выход: к специалисту может пойти тот, кто волнуется. Жить рядом с человеком в трудном состоянии тяжело, и поддержка нужна обеим сторонам. На консультации можно обсудить, как говорить с близким, где его щадить, а где проявить твёрдость. Нередко бывает и так, что человек видит перемены в близком человеке и через пару месяцев сам спрашивает телефон психолога. Порой после таких встреч хочется наконец позвонить родителям и сказать им что-то важное.

Заставить взрослого человека пойти к психологу нельзя, и пытаться не стоит. Зато можно понять причину отказа, говорить о конкретных вещах, поделиться своим опытом и оставить дверь открытой. Иногда лучшая помощь — просто быть рядом, слушать и не торопить события. День психолога 22 ноября — хороший повод начать этот разговор мягко, без нотаций и упрёков. А для лёгкой самопроверки перед праздником можно выяснить, кем вы оказались бы на корабле из мультфильма «Остров сокровищ».