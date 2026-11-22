Изменения в поведении подростка не стоит объяснять только переходным возрастом — за раздражительностью, замкнутостью и потерей интереса к привычным занятиям иногда стоят тревожные или депрессивные состояния. Об этом рассказал Life.ru детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

По данным исследования специалистов НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева, с 2018 по 2024 год частота впервые выявленных психических расстройств среди российских подростков 15–17 лет увеличилась на 21,9%. Особенно заметный рост зарегистрирован среди тревожных и депрессивных состояний. Результаты исследования опубликованы в журнале центра.

Рост числа выявленных психических расстройств может быть связан как с увеличением психологической нагрузки на подростков, так и с улучшением диагностики. Сегодня о психическом здоровье говорят больше, родители внимательнее относятся к изменениям в поведении детей, а сами подростки постепенно учатся распознавать свое состояние и обращаться за помощью. Владимир Скавыш Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

При этом, подчеркнул Скавыш, одна статистика не позволяет установить, какой вклад в рост показателей внёс каждый из этих факторов.

Тревожные и депрессивные состояния не всегда проявляются явно. Подросток может стать раздражительным, избегать общения, потерять интерес к любимым занятиям. Иногда к этому добавляются нарушения сна и трудности с учёбой. Если такие изменения сохраняются и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту, не дожидаясь ухудшения состояния.

«При этом не следует считать любое плохое настроение признаком заболевания. Задача врача — оценить продолжительность и выраженность симптомов, понять, как они влияют на жизнь подростка, и определить, нужна ли ему помощь», — отметил Скавыш.

Отдельно исследователи изучили показатели наркологических расстройств. Согласно опубликованным данным, общая заболеваемость расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, среди подростков сократилась на 55,2%. При этом зарегистрированная заболеваемость наркоманией выросла на 5,6%.

«Меньше зарегистрированных случаев не всегда означает, что проблема стала менее распространённой. На статистику влияют доступность помощи, готовность семей обращаться к специалистам и выявляемость расстройств на ранних стадиях», — подчеркнул психиатр.

По словам врача, поэтому важно не только развивать профилактику зависимостей, но и обеспечивать подросткам доступ к медицинской и психологической помощи.