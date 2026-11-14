Скандалы и травля в родительских чатах могут обернуться для школьников бессонницей, тревожностью и даже физическим недомоганием, хотя сами дети порой вообще не участвуют в конфликте. Особенно тяжело подобные ситуации переживают младшие школьники и подростки. Об этом Life.ru рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Ссора в родительском чате не всегда является кибербуллингом. Участники могут резко высказать мнение, поспорить из-за школьного питания, сбора денег или организации праздника, а затем прекратить конфликт. О травле говорят тогда, когда агрессия становится систематической: человека регулярно унижают, высмеивают, провоцируют, распространяют о нём слухи, публикуют личные сведения или подключают к нападкам других участников. Екатерина Морозова Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Важный признак кибербуллинга — не только содержание сообщений, но и повторяемость, направленность на одного человека и невозможность спокойно прекратить ситуацию. В отличие от обычной критики, травля направлена не на конкретный поступок, а на дискредитацию личности. Цифровая среда усиливает давление: оскорбления могут приходить в любое время, а переписку легко сохранить, переслать и показать большому числу людей.

«Совет «не обращать внимания» в такой ситуации не решает проблему. Он может быть уместен при случайной провокации, но не при угрозах, шантаже, публикации фотографий или регулярных нападках. Пострадавший начинает постоянно проверять телефон, бояться новых сообщений, избегать чата или, наоборот, не может от него отвлечься. Появляются тревога, раздражительность, бессонница, снижение концентрации и ощущение, что человек остался один на один с агрессорами», — отмечает специалист.

Родительский конфликт отражается на детях даже тогда, когда их напрямую не обсуждают. Ребёнок видит, что взрослые обвиняют друг друга, угрожают жалобами и публично высмеивают участников переписки. У него может появиться страх, что конфликт родителей повлияет на отношения в классе или вызовет негативное отношение к нему самому.

Младшие школьники чаще реагируют телесно: жалуются на головную боль, боли в животе, тошноту, плохо спят, плачут по утрам и не хотят идти в школу. У подростков заметнее поведенческие изменения — замкнутость, раздражительность, отказ от общения, падение успеваемости, резкое изменение аппетита и постоянное пребывание в телефоне. Исследования связывают наблюдение за кибербуллингом с тревожными и соматическими симптомами, даже если ребёнок не является непосредственной жертвой.

Наиболее уязвимы дети младшего школьного возраста и подростки. Младшим трудно отделить конфликт взрослых от собственной безопасности, а подростки сильнее зависят от оценки сверстников и болезненнее воспринимают публичное унижение. Дополнительный риск возникает у детей, которые уже испытывают сложности в коллективе, недавно сменили школу или не привыкли рассказывать взрослым о проблемах.

Если ребёнок сообщил о травле, родителю важно сначала выслушать его без допроса и обвинений. Фразы «ты сам спровоцировал», «не обращай внимания» и «это ерунда» усиливают одиночество. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе больно. Ты не виноват, и мы вместе разберёмся».

Затем нужно сохранить скриншоты с датами, именами пользователей и контекстом переписки, не отвечать агрессией и не устраивать публичную расправу в общем чате. При конфликте между учениками следует обратиться к классному руководителю, школьному психологу и администрации.

Если появились угрозы физической расправы, шантаж, вымогательство, публикация интимных материалов, самоповреждение или разговоры о нежелании жить, нужно обращаться за срочной профессиональной помощью. При длительной тревоге, нарушении сна, страхе школы и падении успеваемости ребёнку может понадобиться консультация детского психолога или психиатра.

Более 1,6 тысячи обращений поступило на всероссийскую линию психологической помощи «Школа доверия» менее чем за месяц её работы. С 11 сентября по 6 октября специалисты приняли 1 613 звонков — в среднем около 60 обращений ежедневно. Чаще всего школьники, родители и педагоги обращаются за помощью из-за конфликтных ситуаций, личных переживаний и проблем с учёбой.