Деньги для молодости: Как финансовая стабильность замедляет старение
Экономист Новачук заявил, что финансовая стабильность замедляет старение
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Финансовая стабильность может замедлять старение, поскольку избавляет человека от постоянной тревоги о том, хватит ли денег на жизнь, пояснил кандидат экономических наук Михаил Новачук. По его словам, когда есть чем оплатить счета и на что жить в случае потери работы, легче уснуть и полноценно отдохнуть.
«Материально благополучный человек обладает более высоким чувством безопасности и стабильности», — отметил финансовый аналитик в беседе с «Вечерней Москвой».
Имеет значение и то, что человек может себе позволить в повседневной жизни. Стабильный доход помогает разнообразно питаться, вовремя обращаться к врачу и покупать лекарства. По оценке специалиста, для этого достаточно средств на основные потребности и сбережений на случай непредвиденных расходов.
Ранее невролог рассказал, как длительный стресс из-за нехватки денег может сказаться на памяти. По словам врача, если человек годами живёт в напряжении, последствия для здоровья мозга могут проявиться уже к 50 годам.