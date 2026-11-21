Финансовая стабильность может замедлять старение, поскольку избавляет человека от постоянной тревоги о том, хватит ли денег на жизнь, пояснил кандидат экономических наук Михаил Новачук. По его словам, когда есть чем оплатить счета и на что жить в случае потери работы, легче уснуть и полноценно отдохнуть.

«Материально благополучный человек обладает более высоким чувством безопасности и стабильности», — отметил финансовый аналитик в беседе с «Вечерней Москвой».

Имеет значение и то, что человек может себе позволить в повседневной жизни. Стабильный доход помогает разнообразно питаться, вовремя обращаться к врачу и покупать лекарства. По оценке специалиста, для этого достаточно средств на основные потребности и сбережений на случай непредвиденных расходов.