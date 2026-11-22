Умение распознавать собственные эмоции, управлять реакциями и понимать чувства окружающих не менее важно для ребёнка, чем обучение чтению, письму и счёту. Как развивать эмоциональный интеллект с раннего возраста и почему дети не всегда могут объяснить свои переживания, Life.ru рассказала в День психолога, который отмечается 22 ноября, клинический психолог, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, эксперт Министерства просвещения РФ Юлия Берлянд.

Наряду с развитием умения читать, писать, считать, очень важно развивать ещё один навык – умение распознавать свои эмоции, различать их, знать для чего они нужны, управлять своими эмоциональными реакциями и понимать чувства окружающих людей. Юлия Берлянд Клинический психолог, старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, эксперт Министерства просвещения РФ

По словам специалиста, эмоциональный интеллект помогает ребёнку замечать собственное состояние и понимать, когда ему необходимы отдых, поддержка или помощь. Постепенно дети учатся справляться с сильными переживаниями: вместо крика могут обратиться ко взрослому, рассказать о том, что их тревожит, или попросить обнять их.

Кроме того, этот навык помогает выстраивать отношения с окружающими. Ребёнок начинает лучше понимать чужие чувства, проявлять сочувствие, защищать личные границы и уважать границы других людей. Не менее важно осознание того, что грусть, страх и радость естественны, а ценность человека не зависит от его эмоционального состояния.

Развивать эмоциональный интеллект Берлянд советует через повседневное общение. Прежде всего родителям стоит отказаться от обесценивания детских переживаний. Вместо фразы «Перестань реветь из-за ерунды!» психолог предлагает помочь ребёнку назвать его чувство: «Я вижу, ты расстроился из-за поломки машинки».

Взрослым также полезно рассказывать о собственных эмоциях. Например, объяснять, что они тревожатся, когда ребёнок задерживается после прогулки, или расстраиваются, когда он не выполняет договорённости. При этом важно говорить о своих чувствах, а не обвинять ребёнка.

Ещё один способ — обсуждать переживания персонажей книг и мультфильмов. Можно спрашивать, что почувствовал герой в той или иной ситуации, вместе подбирать синонимы к названиям эмоций или играть в угадывание чувств по интонации.

«Загадай чувство и скажи фразу «Сегодня хороший день!» так, чтобы мы угадали, что ты загадал», — привела пример специалист.

Однако ребёнок не всегда способен объяснить, что именно его расстроило. Причиной может быть недостаточный словарный запас, слишком сильное переживание или физический дискомфорт, который малыш ещё не умеет распознавать.

Отдельную проблему создают ситуации, когда взрослые ругают или стыдят детей за проявление чувств. По словам Берлянд, постоянные упрёки за слёзы могут мешать ребёнку открыто рассказывать о своих переживаниях.

Иногда трудности с распознаванием и описанием эмоций связаны с алекситимией. Это особенность, при которой человеку сложно понять собственное эмоциональное состояние и выразить его словами. В таких случаях ребёнку может потребоваться помощь психолога. При этом сама по себе неспособность объяснить причину расстройства ещё не свидетельствует об алекситимии.