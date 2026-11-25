Новогодней столицей России в 2027 году стала Вологда: Министерство культуры присудило ей этот титул как специальный приз конкурса «Культурная столица — 2027». Многие по привычке уверены, что за рождественскими ярмарками, пряниками и готикой надо ехать в Европу. Но за праздничным настроением не обязательно лететь за границу: в России хватает мест, куда можно отправиться с одним внутренним паспортом, а каникулы продлятся до 10 января. Мы собрали семь направлений, где Новый год встречают с особым размахом.

Вологда: столица Нового года — 2027

Праздничная Вологда в новогодние дни. Фото © РИА Новости / Алексей Куденко

Праздник в Вологде стартует 12 декабря, а вся программа получила название «Вологодское зазимье». 19 декабря город устроит фестиваль валенка «Наваляй по-вологодски» с ярмаркой и мастер-классами. 26–27 декабря пройдёт фестиваль огненных искусств «ОгниВо», а в новогоднюю ночь центр города ждёт большой концерт. Почётное звание Вологда получает уже во второй раз: впервые город стал новогодней столицей в 2014 году. А в 2027-м город отметит ещё и 880-летие, так что зима станет началом большого юбилейного года.

С 4 по 6 января на Кремлёвской площади выступят артисты фестиваля уличных театров «КружеВО историй», а 6 января гостей ждёт фестиваль русской кухни «Холодец». Между гуляниями стоит пройтись по Благовещенской улице с резными наличниками и присесть на кованую скамейку «Посидим-поокаем» рядом с памятником букве «О». А на память о поездке отсюда обычно везут вологодское кружево и то самое знаменитое сливочное масло.

Великий Устюг и Вотчина Деда Мороза

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Serebryakova

От Вологды до Великого Устюга около 450 километров, поэтому многие туристы объединяют оба города в один маршрут. Терем главного волшебника страны стоит в сосновом лесу. На территории вотчины проходят по Тропе сказок, посещают кузницу и зоопарк. А на Почту Деда Мороза можно зайти в самом Великом Устюге — в Октябрьском переулке, 1А. А чтобы не разориться на подарках, посмотрите, сколько будет стоить исполнить желания из самых популярных писем Деду Морозу. И одевайтесь теплее: в январе мороз здесь легко добирается до минус 20.

Кострома: в гостях у Снегурочки

Терем Снегурочки в Костроме в январские праздники. Фото © РИА Новости / Варвара Гертье

Если Дед Мороз живёт в Великом Устюге, то его внучка прописалась в Костроме. В Тереме Снегурочки для гостей устраивают интерактивные программы, а в каникулы открыта ледяная комната. На Сусанинской площади проходят новогодние представления, так что праздничное настроение найдёт вас даже без билета в резиденцию. После терема стоит заглянуть на Сумароковскую лосиную ферму, где при удаче лосей можно даже покормить, и попробовать местные сыры: Кострому не зря называют сырной столицей России.

Петербург: Дворцовая площадь и «Щелкунчик»

Новогодний Петербург: Дворцовая площадь и Невский. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Северная столица встречает Новый год с имперским размахом. В декабре Невский проспект и Дворцовую площадь украшают к праздникам, работают катки. Рождественская ярмарка в этом сезоне пройдёт с 12 декабря по 10 января. Ради «Щелкунчика» сюда едут специально: билеты на январские спектакли разбирают заранее, так что покупать их лучше уже сейчас. Учтите только, что зима здесь сырая и ветреная. Для многих Новый год в Петербурге навсегда связан с «Иронией судьбы». Кстати, у Нади в фильме чужой голос, и у переозвучки Барбары Брыльской есть своя тайна.

Калининград: Европа без визы

Калининград на Новый год: ярмарка на острове Канта. Фото © ТАСС / Александр Мелехов

Тем, кто скучает по готике и рождественским ярмаркам, прямая дорога в Калининград. Брусчатка, Кафедральный собор на острове Канта и Рыбная деревня с домиками в немецком стиле создают ощущение прогулки по старой Европе. В праздники у собора шумит рождественский базар. Отсюда легко съездить в Зеленоградск и Светлогорск, к зимней Балтике. Для перелёта хватит обычного паспорта, а вот для поезда через Литву нужны загранпаспорт и транзитный документ.

Карелия: «Рускеальский экспресс» и Мраморный каньон

Рускеальский экспресс и горный парк «Рускеала» зимой. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

В Карелии за новогодним настроением отправляются на ретропоезде. «Рускеальский экспресс» идёт из Сортавалы в горный парк «Рускеала», и вагоны в стиле начала прошлого века сами по себе похожи на декорацию к зимней сказке. Мраморный каньон в парке красиво подсвечивают по вечерам, а к Рускеальским водопадам можно съездить отдельно. У карельского Деда Мороза, кстати, своё имя: его зовут Талвиукко, а живёт он в посёлке Чална под Петрозаводском.

Мурманск и Териберка: полярная ночь

Полярная ночь и северное сияние в Мурманске на Новый год. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Самая необычная новогодняя картинка ждёт за Полярным кругом. В Мурманске в праздники стоит полярная ночь, и шанс увидеть северное сияние здесь высокий, хотя гарантий не даст никто: всё зависит от активности Солнца и ясного неба. В светлые часы можно промчаться на снегоходе по тундре, прокатиться в оленьей упряжке и доехать до Териберки с её знаменитым пляжем «Яйца дракона». Только с поездкой лучше не тянуть: на праздники в отелях Мурманской области забронировано уже 75% мест.

Фестиваль валенка, почта в Устюге, Кафедральный собор и сияние над тундрой: всё это можно увидеть, не выезжая из страны. Семьям с детьми подойдёт маршрут по резиденциям Деда Мороза и Снегурочки, любителям Европы — Калининград, а тем, кто хочет удивиться, — Север. Загранпаспорт не понадобится ни в одной поездке: даже в Калининград можно долететь с внутренним. А пока чемоданы не собраны, проверьте, хорошо ли вы помните любимое кино: попробуйте угадать фильмы Эльдара Рязанова по причинам ссор между героями.