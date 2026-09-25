Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей недели нанесли серию результативных ударов по морскому транспорту, задействованному в логистике противника. По данным Министерства обороны РФ, за этот период было поражено 18 судов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что среди выведенных из строя целей — 15 сухогрузов и три танкера. Все они использовались для транспортировки переданного странами Запада вооружения, боевой техники, а также топлива, предназначенного для обеспечения подразделений ВСУ.

Систематическое огневое поражение морской транспортной инфраструктуры и задействованных в военных поставках судов направлено на срыв снабжения и логистических цепочек украинских формирований.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.