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Опубликовано 25 сентября, 09:01

Черноморский коридор закрыт: ВС РФ лишили противника 18 судов с западной техникой

Минобороны РФ: За неделю поражено 18 судов с оружием и топливом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей недели нанесли серию результативных ударов по морскому транспорту, задействованному в логистике противника. По данным Министерства обороны РФ, за этот период было поражено 18 судов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что среди выведенных из строя целей — 15 сухогрузов и три танкера. Все они использовались для транспортировки переданного странами Запада вооружения, боевой техники, а также топлива, предназначенного для обеспечения подразделений ВСУ.

Систематическое огневое поражение морской транспортной инфраструктуры и задействованных в военных поставках судов направлено на срыв снабжения и логистических цепочек украинских формирований.

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Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.

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Оксана Попова
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