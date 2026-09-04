«Чёрные вдовы» на Алтае: ОПГ обманом женила участников СВО ради их миллионов

В Алтайском крае полиция задержала членов организованной группы, которые фиктивно женили мужчин на участницах схемы, отправляли их в зону СВО и присваивали денежные выплаты. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Среди фигурантов четверо мужчин и девять женщин в возрасте от 18 до 55 лет, всего — 13 человек. Пострадавшими числятся не менее 32 человек, из которых 10 отправились в зону боевых действий. Ущерб, предварительно, составил 60 миллионов рублей. Преступники действовали в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Злоумышленники находили социально неблагополучных мужчин, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию для заключения контракта с Минобороны.

«После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали», — отметили в ГУ МВД.

Руководил группой 44-летний криминальный авторитет, которого задержали в Кемеровской области. Следствие арестовало имущество фигурантов на 15 млн рублей. Все 13 подозреваемых заключены под стражу, ещё четверо объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1) и мошенничестве (ст. 159).

Ранее Life.ru рассказывал, как в Татарстане семью лишили гражданства за аналогичную схему: мужчины отлавливали бездомных, насильно женили их на женщинах из семейного клана и похищали выплаты. Ущерб превысил 35 млн рублей, пятеро из 15 проведённых через схему бойцов погибли.