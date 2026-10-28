Чёрных кошек перед Хэллоуином отлавливают и забирают из приютов для обрядов

Чёрных кошек перед Хэллоуином стали отлавливать на улицах и забирать из приютов для оккультных обрядов. Волонтёры из-за этого временно перестают отдавать животных такого окраса.

По информации SHOT, некоторые приюты за неделю-две до 31 октября перестают отдавать чёрных кошек новым хозяевам и возобновляют пристрой уже после праздника. Как рассказали подмосковные волонтёры, они опасаются, что под видом обычных хозяев за животным могут прийти люди с совсем другими целями.

На оккультных сайтах до сих пор встречаются описания обрядов с чёрными кошками. В самых жутких случаях речь идёт о жертвоприношениях, «порче» и так называемых откупах после ритуалов. В других текстах животное предлагают использовать как «проводника» для нечистой силы — например, якобы «подселять» в него беса.

Волонтёры также сталкиваются с историями, где после таких ритуалов оставляют тела животных на улице или в безлюдном месте. Поэтому перед Хэллоуином чёрных кошек предпочитают лишний раз никому не отдавать — слишком велик риск, что питомец попадёт не в добрые руки.