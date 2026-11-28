Искусственный интеллект вряд ли сможет в ближайшее время полностью заменить учёных, однако уже значительно меняет процесс научных исследований. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на международной конференции AI Journey в Москве.

«Мы уже видим, что мощные модели с агентными сценариями уже существенно меняют механику научного поиска», — отметил зампред правительства.

По словам Чернышенко, исследователи быстро оценили возможности нейросетей и начали активно применять их в профессиональной деятельности. Современные ИИ-модели помогают специалистам решать научные задачи, становясь дополнительным инструментом в их работе.

Вице-премьер также назвал одним из главных технологических трендов года использование искусственного интеллекта в качестве соавтора научных открытий. При этом, по его оценке, говорить о скорой замене человека в науке преждевременно.

Ранее Life.ru рассказывал о дискуссиях на конференции AI Journey 2026. Участники обсуждали влияние искусственного интеллекта на образование, рынок труда и повседневную жизнь. Особое внимание эксперты уделили необходимости проверять ответы нейросетей и сохранять навыки самостоятельного анализа информации.