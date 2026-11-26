В Москве на международной конференции AI Journey 2026 обсудили, как искусственный интеллект меняет отношения между людьми, образование и рынок труда. Первый день форума, организованного Сбером при поддержке Альянса в сфере ИИ, посвятили влиянию новых технологий на общество.

Мероприятие продлится до 28 ноября и объединит учёных, разработчиков, предпринимателей и экспертов из разных стран. Конференцию посетили президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава российского государства предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года и скорректировать план её реализации. Особое внимание он уделил перестройке производственных и управленческих процессов для совместной работы человека и автономных систем.

Путин также выступил против избыточных запретов в этой отрасли и поручил расширить оцифровку достоверных материалов, включая архивные документы, для обучения отечественных моделей с учётом традиционных ценностей. Президент призвал активнее задействовать современные разработки в науке и при реализации нацпроектов. Правительству и предпринимательскому сообществу предложено подготовить меры по развитию суверенного ИИ.

Одним из центральных вопросов деловой программы стало воспитание поколения, для которого общение с нейросетями уже становится привычным. На сессии «Как говорить с детьми об ИИ» специалисты рассмотрели риски бесконтрольного обращения к чат-ботам, проблемы формирования критического мышления и ответственность создателей цифровых продуктов.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова привела данные, согласно которым 34% несовершеннолетних не всегда перепроверяют полученные от нейросетей ответы. При этом родителей беспокоит возможная утрата подрастающим поколением навыков самостоятельной работы с информацией. Одним из способов решения проблемы стало создание художественной книги, которая знакомит юных читателей с преимуществами и ограничениями новой технологии.

Начальник центра человекоцентричного AI Сбера Андрей Незнамов обратил внимание на необходимость повышать цифровую грамотность и среди старшего поколения. Согласно приведённым им оценкам ЮНИСЕФ, несовершеннолетние осваивают технологические новинки в два-три раза быстрее взрослых. В результате мамам, папам и педагогам приходится одновременно учиться самим и передавать полученные знания своим воспитанникам.

Руководитель Центра информатики и цифровых технологий издательства «Просвещение» Алексей Павлов объяснил, почему при создании книги об искусственном интеллекте было решено отказаться от традиционного формата учебного пособия. Вместо этого читателям предложили историю о школьниках и их виртуальных помощниках, которые учатся взаимодействовать в различных обстоятельствах. Через сюжеты произведения авторы раскрывают принципы безопасности, этики и самостоятельного анализа сведений. Главная задача — сформировать восприятие нейросети как инструмента, а не безошибочного источника знаний.

«Это помощник, это инструмент. Они пользуются ложками, вилками для того, чтобы есть, а искусственным интеллектом – для того, чтобы что-то делать. Нужно проверять все, что делает искусственный интеллект, и об этом тоже постоянно говорится», — отметил он.

Старший управляющий директор — директор Центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик предложил взглянуть на популярность чат-ботов среди несовершеннолетних через призму семейных отношений. По его мнению, доступ к передовым разработкам открывает дополнительные возможности для познания окружающего мира и творческого самовыражения. Однако привычка искать ответы у виртуального собеседника должна побудить близких задуматься о качестве общения с ребёнком. Именно доверительная атмосфера в семье, считает эксперт, позволяет снизить сопутствующие риски.

Директор по ответственному использованию данных «Яндекса» Надежда Симачевская остановилась на обязательствах разработчиков сервисов, которыми пользуется молодая аудитория. В числе основных принципов она выделила сбор минимально необходимого объёма персональных сведений, их надёжную защиту и прозрачность управления ими. При адаптации продукта под индивидуальные потребности пользователя важно не переходить грань между персонализацией и манипуляцией.

«Персонализировать, но не манипулировать – вот здесь как раз проходит такая очень сложная грань. То есть сервис не должен втираться в доверие, подменять собой реальность», — подчеркнула она.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко представил результаты исследования компании. Около трети опрошенных несовершеннолетних указали на вероятность столкновения с недостоверным контентом, тогда как их родители опасаются развития интеллектуальной лени. Специалист предложил уделять больше внимания самостоятельному анализу материалов и проверке источников. По его оценке, эффективная профилактика угроз предполагает сочетание технических средств защиты, просвещения и открытого диалога внутри семьи.

Влияние нейросетей на профессиональную деятельность рассмотрели на сессии «ИИ бояться — в лес не ходить: как технологии меняют рынок труда». Руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих представил результаты общероссийского опроса. Среди причин доверия алгоритмам граждане выделили возможность поручать им опасные для жизни виды работ, высокую скорость обработки информации, упрощение ежедневных задач и отсутствие личной заинтересованности при принятии решений.

«Порядка двух третей, 67%, считают, что ИИ должен применяться ограниченно, и то в некоторых сферах», — привёл он данные.

Ещё одним предметом дискуссии стала способность машин руководствоваться моральными нормами без участия людей. По словам Даудриха, около 85% участников исследования считают необходимым создание свода этических правил. Сам эксперт указал, что работа над соответствующими документами уже ведётся.

Ранее учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов рассказал об опасности чрезмерного увлечения нейросетями в школьном возрасте. Педагог отметил, что отправленные цифровому помощнику голосовые сообщения могут оказаться на зарубежных серверах. Он также предупредил, что программы определения авторства текстов способны ошибаться.