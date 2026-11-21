Школьникам стоит объяснять, куда они отправляют свои данные, когда задают вопрос нейросети, посоветовал учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов. Он обратил внимание, что на зарубежном сервере может оказаться даже голосовое сообщение. Для занятий с ИИ педагог рекомендовал российские сервисы.

Ещё один риск связан с привычкой получать готовый ответ. Взрослый может обратиться к нейросети ради удобства, хотя уже умеет искать источники, читать несколько текстов и выделять главное. Школьник, который сразу поручает работу ИИ, рискует так и не освоить важные навыки.

Заподозрить, что задание выполнила нейросеть, иногда позволяют безупречные формулировки. Однако и программы для проверки авторства ошибаются. Правила работы с нейросетями педагог предложил обсуждать на уроках.

«Говорить об этике использования ИИ — уже мировой тренд в образовании», — отметил собеседник НСН.