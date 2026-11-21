«Этика использования ИИ»: Учитель объяснил детям, как оградить себя от угроз нейросетей
Учитель Лутовинов посоветовал школьникам пользоваться только российским ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Школьникам стоит объяснять, куда они отправляют свои данные, когда задают вопрос нейросети, посоветовал учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов. Он обратил внимание, что на зарубежном сервере может оказаться даже голосовое сообщение. Для занятий с ИИ педагог рекомендовал российские сервисы.
Ещё один риск связан с привычкой получать готовый ответ. Взрослый может обратиться к нейросети ради удобства, хотя уже умеет искать источники, читать несколько текстов и выделять главное. Школьник, который сразу поручает работу ИИ, рискует так и не освоить важные навыки.
Заподозрить, что задание выполнила нейросеть, иногда позволяют безупречные формулировки. Однако и программы для проверки авторства ошибаются. Правила работы с нейросетями педагог предложил обсуждать на уроках.
«Говорить об этике использования ИИ — уже мировой тренд в образовании», — отметил собеседник НСН.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что многие школьники фактически перестали самостоятельно выполнять домашние задания, поручая их нейросетям. Однако использование ИИ вместо самостоятельной работы может негативно влиять на обучение.