Многие российские школьники фактически перестали самостоятельно выполнять домашние задания, поручая их нейросетям. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью ИС «Вести».

«Также многие школьники с помощью искусственного интеллекта фактически не выполняют домашние задания, берут готовые ответы. И это, конечно, большой риск», — предупредил глава ведомства.

По словам министра, использование нейросетей вместо самостоятельной работы может негативно влиять на обучение. Он обратил внимание на опыт стран, в которых применение искусственного интеллекта не регулируется. Как утверждает Кравцов, там наблюдается снижение качества образования.

При этом глава Минпросвещения не призвал полностью отказаться от современных технологий. Он считает необходимым устанавливать правила их использования и объяснять ученикам не только преимущества ИИ, но и возможные последствия бесконтрольного обращения к нему.