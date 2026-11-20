Школьникам Владивостока начнут преподавать «Тигроведение»
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Восемь школ Владивостока включат в программу новый предмет «Тигроведение». Занятия уже начались в одном учебном заведении, сообщили в Центре «Амурский тигр».
Необычный курс предназначен для пятиклассников. Через изучение амурского тигра дети будут знакомиться с историей, культурой, географией и природой Приморского края. Авторы программы хотят объединить знания из разных дисциплин в рамках одного предмета.
Первой к проекту присоединилась школа № 32, где занятия уже проходят. Со второго полугодия «Тигроведение» начнут преподавать ещё в семи школах — № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5. Соответствующее распоряжение выпустило городское управление образования.
«В основе охраны природы лежит воспитание. Никакие экологические проекты и инициативы не будут работать в полной мере, если граждане страны не чувствуют свою причастность и ответственность», — отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В Центре рассчитывают, что со временем необычный предмет появится и в других школах Приморья. Сейчас специалисты совершенствуют программу, разрабатывают учебное пособие и методические материалы для педагогов.
Ранее Life.ru рассказывал, как во Владивостоке около трёх тысяч школьников и студентов в костюмах тигров приняли участие в праздничном шествии. Мероприятие прошло в рамках Дня тигра, который отмечали в Приморье с 25 по 27 сентября.