Восемь школ Владивостока включат в программу новый предмет «Тигроведение». Занятия уже начались в одном учебном заведении, сообщили в Центре «Амурский тигр».

Необычный курс предназначен для пятиклассников. Через изучение амурского тигра дети будут знакомиться с историей, культурой, географией и природой Приморского края. Авторы программы хотят объединить знания из разных дисциплин в рамках одного предмета.

Первой к проекту присоединилась школа № 32, где занятия уже проходят. Со второго полугодия «Тигроведение» начнут преподавать ещё в семи школах — № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5. Соответствующее распоряжение выпустило городское управление образования.

«В основе охраны природы лежит воспитание. Никакие экологические проекты и инициативы не будут работать в полной мере, если граждане страны не чувствуют свою причастность и ответственность», — отметил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В Центре рассчитывают, что со временем необычный предмет появится и в других школах Приморья. Сейчас специалисты совершенствуют программу, разрабатывают учебное пособие и методические материалы для педагогов.