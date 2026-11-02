В государственном природном резервате «Иле-Балхаш» на юго-востоке Казахстана выпустили в дикую природу самца амурского тигра по кличке Амур. Он стал вторым животным, переданным Россией в рамках программы восстановления тигровой популяции в республике. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

Перед выпуском хищник находился в специальном адаптационном вольере. Специалисты проверили его здоровье, охотничьи навыки, способность самостоятельно добывать пищу и реакцию на человека.

После завершения испытаний Амура выпустили на волю и надели на него спутниковый ошейник. С его помощью специалисты смогут отслеживать перемещения тигра и наблюдать за тем, как он осваивается на новой территории.

Первой в дикую природу Казахстана 31 июля отправили тигрицу Умит. По данным местного Министерства экологии, она уже самостоятельно охотится и успешно адаптируется к условиям резервата.

Всего в мае Россия передала Казахстану четырёх амурских тигров: двух взрослых животных и двух тигрят. Детёныши пока остаются под наблюдением специалистов. Решение об их выпуске примут после того, как тигрята достигнут нужного возраста и пройдут необходимые испытания.

Амурский тигр считается ближайшим генетическим родственником исчезнувшего туранского тигра, который когда-то обитал на территории Казахстана. Туранские тигры исчезли в республике к середине XX века.

Первый этап программы начался с выпуска тигрицы Умит. Специалисты выбрали для этого самку, поскольку она обычно не уходит далеко от места выпуска, что позволяет лучше отслеживать её поведение на начальном этапе. Животное оснастили спутниковым ошейником и оставили под постоянным наблюдением.