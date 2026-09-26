Нейросеть на уроках, но не вместо знаний: Минпросвещения рассказало, как школьники могут применять ИИ

Министерство просвещения России разработало рекомендации по применению технологий искусственного интеллекта в школах. Документ должен помочь педагогам и образовательным организациям использовать нейросети в учебном процессе.

«Искусственный интеллект уже становится частью образовательной среды и открывает новые возможности для педагогов и школьников. При этом важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику – глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания», — говорится в сообщении ведомства.

Как указали в ведомстве, при использовании ИИ особенно важны критическое мышление, информационная безопасность и ответственное отношение к учебному процессу.

Согласно рекомендациям, младшие школьники не должны самостоятельно применять ИИ в учебном процессе. В 5–9-х классах педагог может разрешить использование таких сервисов для поиска и первичной обработки информации, объяснения сложных тем, создания визуальных материалов, моделирования и проверки гипотез.

Для старшеклассников список возможных задач расширяется. Ученикам 10–11-х классов разрешается использовать ИИ также при подготовке проектов и проведении исследовательской работы.

При этом нейросети нельзя применять во время контрольных работ, экзаменов и других форм проверки знаний, где школьник должен самостоятельно продемонстрировать свои навыки. Кроме того, ученик не может выдавать полностью созданный искусственным интеллектом текст, решение, презентацию или проект за собственную работу.

Рекомендации также описывают возможности применения ИИ педагогами. Учителя могут использовать такие сервисы при подготовке конспектов, заданий, тестов, презентаций, схем, изображений и других материалов для занятий.

Кроме того, нейросети предлагается применять для анализа результатов обучения, подготовки отчётов, организации адаптивного обучения и выявления возможных трудностей у школьников. На уроках педагог может предложить ученикам проверить ответ ИИ, найти ошибки в его рассуждениях и самостоятельно обосновать правильное решение.

В Минпросвещения подчеркнули, что материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, должны проходить проверку. Учителю необходимо убедиться в достоверности информации, соответствии требованиям образовательных стандартов и возрасту учеников.

Отдельный раздел рекомендаций посвящён защите персональных данных. Педагогам не рекомендуется загружать в сторонние ИИ-сервисы сведения об учениках, родителях и сотрудниках школ, оценки, характеристики, ученические работы и служебные документы.

Также в ведомстве указали, что родители должны быть проинформированы об использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе. Приоритет при этом рекомендуется отдавать национальным моделям ИИ и сервисам, встроенным в государственные информационные образовательные системы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения ограничило использование ИИ школьниками младших классов. Кроме того, педагогам разрешили ограничивать применение искусственного интеллекта, если упражнение рассчитано на самостоятельный анализ, аргументацию или творческое мышление.