В школе в Бугульме объяснились за тройку школьнице, сделавшей работу без ИИ

Руководство школы в Бугульме (Татарстан), где ученице поставили тройку на уроке русского языка за самостоятельную работу и пожурили за неиспользование искусственного интеллекта, объяснились за инцидент. Директор учреждения рассказала ИА «Регнум», что педагог проявила излишнюю инициативу и хотела лишь научить детей четвёртого класса пользоваться ИИ.

«Дети сейчас злоупотребляют ГДЗ (готовыми домашними заданиями), и она хотела познакомить их с альтернативой — с ИИ, с которым нужно уметь работать: правильно прописывать промпт и, конечно же, перепроверять выданный материал, ведь нейросети могут давать и неверные сведения», — пояснили в администрации школы.

Там согласились, что девочке не стоило снижать оценку за неиспользование в задании ИИ. Директор пообещала поговорить с учителем. По её словам, преподаватель давно работает в профессии, пользуется авторитетом и всего лишь хотела «пойти в ногу со временем», дав ребятам задание, в котором нужно было прибегнуть к помощи ИИ.

В районном управленим образования тоже признали действия учителя ошибкой, а также пообещали аннулировать спорную тройку школьницы. Кромет того, чиновники заверили, что никакого внедрения нейросетей в учебный процесс не ведётся, в программе подобные задания отсутствуют, тем более в начальной школе. Сейчас в учебном заведении продолжается внутренняя проверка в отношении преподавателя.

Напомним, школьнице из Бугульмы поставили тройку за самостоятельно выполненное домашнее задание, хотя педагог, по словам матери девочки, ожидала использования искусственного интеллекта. Семья ребёнка возмутилась. В Сети также пользователи поддержали ученицу, потому что использование ИИ ведёт к деградации детского мышления, заставляет лишь использовать уже готовый ответ, не прибегая к анализу и собственным знаниям.