Просто переписать ответ: Школьница получила тройку после самостоятельной работы без ИИ

Школьнице из Бугульмы поставили тройку за самостоятельно выполненное домашнее задание, хотя педагог, по словам матери девочки, ожидала использования искусственного интеллекта. Об этом женщина рассказала ИА Регнум.

Школьнице снизили оценку за неиспользование ИИ. Фото © regnum.ru

Задание по русскому языку появилось в электронном дневнике 4 сентября. Ученикам предлагалось написать текст на основе пословицы, при этом разрешалось обратиться к ИИ. Девочка решила справиться сама. На следующий день школьница получила тройку, а учитель оставила в тетради пояснение: «Можно было поработать с ИИ».

«Куда катится школа, ребёнку поставили три за то, что он не списал, а сделал сам. У нас теперь требуют просто переписать с ИИ, а моя дочь своими словами всё написала», — возмутилась мать ученицы.

По словам женщины, педагог объяснила, что смысл задания якобы заключался в тестировании нейросети: школьникам следовало составить промпт, получить ответ и переписать его. Мать призналась, что сама тройка её не пугает, однако девочка расстроилась из-за оценки за самостоятельную работу. Школа и управление образования Бугульмы ситуацию публично не комментировали.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Общественной палате предложили проверять домашние задания устно, чтобы ученики могли подтвердить свои знания и не выдавали сгенерированные нейросетями ответы за самостоятельную работу.