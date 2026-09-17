«Страшны люди, а не ИИ»: Футуролог оценил идею Билла Гейтса по контролю за нейросетями

Инициатива Билла Гейтса по созданию международной организации для контроля за искусственным интеллектом вряд ли сможет быть реализована по образу существующих моделей регулирования, полагает футуролог Евгений Кузнецов. По его словам, после обучения нейросеть может использоваться практически в любой точке мира при наличии необходимых вычислительных мощностей.

«А дальше искусственный интеллект действует глобально. Поэтому скорее нам придётся изобретать совершенно новые программы регулирования, а старые просто не сработают, из-под них очень легко ускользнуть», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Нейросети постепенно проникают во все сферы человеческой деятельности, и попытка установить жёсткие ограничения по аналогии с ядерными технологиями может затормозить развитие перспективных разработок. Основная опасность связана не с самим ИИ, а с тем, как его применяют люди. Современные технологии облегчают киберпреступления и потенциально могут использоваться для разработки опасных биологических и химических веществ.

«То есть страшен не искусственный интеллект, страшны люди, которые начинают его использовать для своих не всегда хороших целей», — подчеркнул специалист.

По его оценке, дополнительной проблемой может стать влияние крупных технологических компаний на будущую систему регулирования. Формально отвечающие за безопасность ИИ организации могут использоваться для ограничения небольших разработчиков и защиты интересов лидеров рынка. При создании международных механизмов контроля необходимо учитывать риск лоббизма и ограничения конкуренции.

Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о рисках слишком быстрого развития ИИ. По его оценке, властям необходимо активнее заниматься регулированием нейросетей и заранее создавать механизмы защиты от возможных угроз.