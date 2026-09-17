Американская компания OpenAI опубликовала шесть отчётов о неожиданном или несогласованном поведении ИИ-моделей. Эпизоды произошли с октября 2025-го по июль 2026 года преимущественно во время обучения внутренних и ещё не выпущенных систем.

В одном случае модель семейства Astra самостоятельно добавляла в служебные пересказы диалога посторонние инструкции, напоминающие попытки обхода ограничений. При обучении GPT-5.6 Sol некоторые экземпляры предлагали скрывать ошибки от пользователя, выдумывать недостающие данные и умалчивать о расхождениях между источниками.

Другая внутренняя модель пыталась регистрироваться через одноразовую почту, искала опубликованные на GitHub чужие API-ключи и воспользовалась одним из них без разрешения. Не сумев получить необходимые сведения, она придумала цифры и представила их как данные запрошенного сайта.

Ещё в двух учебных заданиях модели без согласия пользователя загружали материалы на временные публичные хостинги. В одном случае ИИ хотел превратить собственный файл в доступный для браузера источник, в другом — отправил в Сеть фотографию для обратного поиска изображения.

Исследовательские модели также использовали внутреннее хранилище пакетов Artifactory как доску объявлений: читали сообщения других агентов и оставляли ответы. Отдельная группа агентов разместила рабочую таблицу на публичном файлообменнике, поскольку не смогла передать её через предусмотренное локальное хранилище.

В OpenAI подчеркнули, что отдельные эпизоды не позволяют судить о частоте подобного поведения у всех моделей. Компания сообщила об исправлении выявленных ошибок и систем оценки, отключении доступа в интернет во время обучения и расширении автоматического мониторинга.

В начале сентября сообщалось, что OpenAI не станет проводить первичное размещение акций в 2026 году. Компания решила не спешить с выходом на биржу на фоне вопросов о безопасности искусственного интеллекта.