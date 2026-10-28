«Чёрный человек» в подвале пугал жителей деревни в Польше, но «нелегал» оказался наглым бобром

Полиция и пожарные приехали на вызов о «чёрном человеке» в подвале польской деревни Кшемень-Первши, но обнаружили там бобра. О необычной истории сообщает радио ESKA со ссылкой на местную добровольную пожарную команду.

В Польше жители испугались бобра и вызвали полицию. Фото © пресс-служба полиции Польши

В Польше жители испугались бобра и вызвали полицию. Фото © пресс-служба полиции Польши

Инцидент произошёл 24 октября в Люблинском воеводстве. Звонок поступил в 10:48 по местному времени, после чего на место направили полицейский патруль и пожарных из двух подразделений. В сообщении спасателей говорится, что животное решило «осмотреть подвал», шумело и копалось. Никакого человека в помещении не оказалось.

Бобр при «задержании» не пострадал. Пожарные помогли ему аккуратно выбраться и вернули в естественную среду обитания. По словам очевидцев, животное оказалось недовольно «выселением» и удалялось из укрытия с ворчанием.

Ранее Life.ru рассказывал,что бобры едва не оставили Белорецк в Башкирии без воды, спровоцировав аварию на местном водозаборе. По данным районной администрации, из-за проделок животных электричество перестало поступать к двум из трёх насосов.