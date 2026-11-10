Российские войска поразили логистический центр «Эпицентр» в Кропивницком, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, на территории комплекса хранили и распределяли военные грузы.

Удар был нанесён днём 10 ноября. Министерство также сообщило о поражении двух электроподстанций и судна с вооружением для украинской армии.

«ВС РФ продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — отчитались в Минобороны.

Видео © © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Світло Кропивницький

ГСЧС Кировоградской области подтвердило данные о взрыве и пожаре в «Эпицентре». Местные жители выложили видео, как над зданием поднимается огромный столб чёрного дыма. Склад всё ещё пытаются потушить.

В Черниговской области под удары попали электроподстанции напряжением 330 и 110 кВ в населённых пунктах Нежин и Сосница. Как указали в ведомстве, они обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности. Ещё одной целью стал сухогруз в Чёрном море, находившийся в семи километрах к юго-западу от Одессы. Согласно сообщению министерства, судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.

Утром 10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска поразили два сухогруза и танкер у берегов Одессы. По данным ведомства, суда находились северо-восточнее и восточнее города и перевозили грузы для украинской армии, включая горюче-смазочные материалы.